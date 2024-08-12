Янина из Дзукии уже знает, какой будет осень, и когда выпадет первый снег

По словам Янины, в этом году в Дзукии снова было слишком мало дождей, и такое повторяется не первый год.
„Однажды я ехала с работы, в нескольких местах прошел дождь, а в других его не было совсем, сухо, затем – опять признаки осадков. Если грибники попадают туда, где шли дожди, найдут грибы, а если нет - ничего не находят“, – пояснила Янина.
Она дополнила свои слова о том, что лето будет длиться до Успения.
„На Успение станет ясно, какой будет погода. С первых дней августа по утрам другая погода. Я встаю в 4 ч., выхожу из дома и вижу, как все изменилось – теплеет позже, иногда воздух прогревается к обеду. Потом бывает так жарко, что нечем дышать, а вечером пройдет дождь, и становится холодно. После Успения все еще больше изменится“, – сказала Янина.
По ее словам, из-за глобального потепления природа посылает противоречивые сигналы.
„Сейчас деревья этого не показывают. Может, только липы указывают на раннюю осень, а березы говорят об обратном. У дуба один лист зеленый, другой – обмороженный с весны, на нем белые пятна, значит, переменчивая погода продолжится“, – сказала Янушаускене.
О переменчивости погоды Янина говорила и в начале лета, и ее предсказание сбылось - не было затяжной жары или ливней, погода менялась каждых 2–3 дня. По словам женщины, такое непостоянство ждет и осенью.
„До 10 сентября будет лето. Признаки осени будем наблюдать, но будет по-летнему тепло. Грозы будут длиться до середины сентября. Первый мокрый снег выпадет поздно – только в середине ноября. Переменчивой погода будет до Рождества“, – сказала Янина.
„Скоро летние боровики закончатся, но грибы появятся в конце сентября-начале октября. Как и сейчас, грибы будут расти не везде. Мои соседи удивлены, что я нахожу боровики“, – рассказала женщина.