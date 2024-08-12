Янина из Дзукии уже знает, какой будет осень, и когда выпадет первый снег

По словам Янины, в этом году в Дзукии снова было слишком мало дождей, и такое повторяется не первый год.

„Однажды я ехала с работы, в нескольких местах прошел дождь, а в других его не было совсем, сухо, затем – опять признаки осадков. Если грибники попадают туда, где шли дожди, найдут грибы, а если нет - ничего не находят“, – пояснила Янина.

Она дополнила свои слова о том, что лето будет длиться до Успения.