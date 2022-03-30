Янина из Дзукии рассказала, какой будет весна и лето в этом году

На вопрос, какие интересные явления она заметила в природе, Янина рассказала о необычном поведении муравьев. "Такого в марте раньше видеть не приходилось. Я каждый раз хожу к одному муравейнику. До сих пор не доводилось видеть, чтобы муравьи так рано принимались за работу. В середине лета всякое бывает, но ведь сейчас по ночам еще бывают морозы, земля холодная, а в муравейнике кипит жизнь", – удивлялась Янушаускене.

Первые муравьи в этом году появились 12 февраля. По словам Янины, муравьи в этом году проснулись уже в третий раз. Она считает, что до лета трижды будет наступать значительное похолодание. Одно из них уже началось на этой неделе, но и перед Пасхой еще будет холодный период.

Потепление, когда в тени не будет требоваться зимняя куртка, по словам Янины, наступит после Пасхи. По ночам сейчас холодно, не хватает и влаги, поэтому деревья еще ждут весны.

"Смотрите, котики на вербе появились еще в феврале, но так и остались в зачаточном состоянии. А почки берез и ольхи еще спят. Березовый и кленовый сок в этом году пошел очень рано, а сейчас, когда похолодало, его уже нет. В прошлом году в это время, едва сошел снег уже зеленела трава, а сейчас ее нет, в полях ветер гоняет песок. Теплая весна будет короткой, все вскоре дождутся лета", – заметила Янина.

"Еще долго будет ветрено. Прошлым летом люди говорили, что было ветрено, но этим летом будет еще сильнее дуть ветер. Я хожу в лес, слышу как разговаривают деревья", – рассказала женщина.

По словам Янины, в этом году лето не будет ни холодным, ни жарким. Оно не будет и таким переменчивым, как в 2021 году.

"Не будет столько перемен, хотя дожди будут идти чаще чем светить солнце. Будет литовское лето, температура будет колебаться в пределах 18-25 градусов тепла", – прогнозирует женщина.