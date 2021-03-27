В прошлом году женщина дала точный прогноз, заметив, что после теплого декабря январь и февраль будут холодными и снежными, а весна будет холодной. Очень интересно, каким будет ее прогноз на весну-лето.

"Видите, снег в лесу еще есть, значит, потеплеет только на последней неделе марта, тогда и будет настоящая Пасха. Но и в пасхальную ночь еще возможны заморозки, но день все равно будет теплым. В апреле еще два раза похолодает и будет такой дождь, какой весной мы наблюдали лет 15 назад", – сказала женщина.

По ее словам, лето будет переменчивым, засухи не будет. Июнь она прогнозирует солнечный, только в начале месяца, по ее словам, будут идти дожди. В июле-августе будет много пасмурных дней.

"Зонт нужен будет все лето", – прогнозирует Янина. Точный прогноз на лето, по ее словам, можно делать только после Пасхи, когда проснется природа.

"В прошлом году в мае в первые дни распустились все цветы, и выпал снег, в этом году такого не будет, но ожидаются заморозки. Почти весь май будут небольшие заморозки. Гроза ожидается где-то 15 мая, а в конце месяца будет ветрено", – прогнозирует Янина.

Она уверена, что летом будет и солнце, и дождь, и грозы. Если в прошлом году бывало так, что с утра уже воздух сух и жарок, то в этом году по утрам на траве долго будет лежать роса.