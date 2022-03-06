"Я говорю по-русски – я против агрессии Путина!". В Клайпеде прошел митинг в поддержку Украины

Организаторы подчеркнули, что множество собравшихся позиционируют себя как русскоязычное сообщество Клайпеды. Немало участников акции вышли с плакатами и лозунгами на русском языке.
"Русские Клайпеды против агрессии Путина в Украине!"
"Русскоязычные Литвы против развязанной РФ войны!"
"Я говорю по-русски – я против российской агрессии. Слава Украине!"
Такие плакаты, баннеры и постеры сегодня можно было увидеть на площади.
Перед собравшимися выступил и мэр Витаутас Грубляускас, заявив о своей безоговорочной поддержке Украине. Градоначальник искренне порадовался единству городской общественности и поблагодарил клайпедчан за то, что они пришли поддержать украинцев, героически сдерживающих продвижение вооруженных сил РФ, страдающих от ракетных обстрелов, взрывов и авиаударов.
В ходе акции представители национальных общин Клайпеды организовали небольшой концерт – звучали народные песни, которые исполнили различные коллективы. Среди них: ансамбли "Вечора", "Купалинка", вокальное трио "Чары", центр просвещения "Родына", фольклорный клуб "Просвит". Еврейскую и армянскую общины представили Майя Тараховская, получившая в прошлом году титул "Клайпедчанка года", и Игнас Стонкус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Уничтожен аэропорт Винницы, пытавшиеся бежать жители попали под обстрел, есть погибшие
Война в Украине продолжается больше недели. По...
Политолог: отступление Путина невозможно по одной простой причине (1)
"Сегодня мы должны понимать, что мы в достаточной...
Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры (31)
Альвидас Медалинскас, политолог, который остался в...
"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы
Война в Украине продолжается уже больше недели....
Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на...