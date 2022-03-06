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Сегодня, 6 марта, в Клайпеде прошел митинг в поддержку воюющей Украине. Он был организован Центром национальных культур. Более сотни человек собрались у памятника "Арка". Украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, немцы, литовцы и другие – нацменьшинства города-порта вышли поддержать Украину, которая в настоящий момент отражает удары российской армии.
"Я говорю по-русски – я против агрессии Путина!". В Клайпеде прошел митинг в поддержку Украины
© Денис Кишиневский

Организаторы подчеркнули, что множество собравшихся позиционируют себя как русскоязычное сообщество Клайпеды. Немало участников акции вышли с плакатами и лозунгами на русском языке.

"Русские Клайпеды против агрессии Путина в Украине!"

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"Русскоязычные Литвы против развязанной РФ войны!"

"Я говорю по-русски – я против российской агрессии. Слава Украине!"

Такие плакаты, баннеры и постеры сегодня можно было увидеть на площади.

Перед собравшимися выступил и мэр Витаутас Грубляускас, заявив о своей безоговорочной поддержке Украине. Градоначальник искренне порадовался единству городской общественности и поблагодарил клайпедчан за то, что они пришли поддержать украинцев, героически сдерживающих продвижение вооруженных сил РФ, страдающих от ракетных обстрелов, взрывов и авиаударов.

В ходе акции представители национальных общин Клайпеды организовали небольшой концерт – звучали народные песни, которые исполнили различные коллективы. Среди них: ансамбли "Вечора", "Купалинка", вокальное трио "Чары", центр просвещения "Родына", фольклорный клуб "Просвит". Еврейскую и армянскую общины представили Майя Тараховская, получившая в прошлом году титул "Клайпедчанка года", и Игнас Стонкус.

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