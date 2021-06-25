Гасановас отметил разницу между литовскими и зарубежными курортами - если за границей сейчас людей немного, то литовские курорты полны суеты и не радуют высокими ценами. Например, в Ниде через booking.com с минувшей среды свободных мест найти нельзя.

"Цены выросли, особенно на основных курортах – это Паланга, Нида. В Клайпеде отдыхающие есть, но цены там не выросли. Я рекомендуют тем, кто хочет поехать на море, выбирать Клайпеду, там есть и свободные места, и цены достаточно нормальные. Есть гостиницы по 40-50 евро на двоих", – сказал Гасановас.

Если вы все же намерены ждать, когда появятся свободные номера в Ниде, имей в виду, что цена будет значительной. Гасановас упоминает о высоких ценах в Ниде, но отмечает, что они не отличаются от обычных цен в гостиницах Западной Европы.

"Я забронировал номер на двоих с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник за 120 евро, кажется, с завтраком. 120 евро - дорого, но такие цены в Барселоне и на других курортах. Это европейские цены. Если люди говорят, что цены у нас, как в Испании, то не забывайте, что и мы европейцы, не надо сравнивать себя с неразвитыми, отстающими государствами, где цены намного меньше", – сказал журналист.

Он заметил, что в Паланге цены ниже, чем в Ниде. Правда, они тоже очень разные – гостиница будет стоить дороже комнаты у палангской бабушки.

"Не надо оценивать цены в Паланге по ценам в одной гостинице. Повторяю – цены у нас европейские. Койка у бабушки стоит 20 евро на человека, а если бронировать заранее, может быть еще дешевле. Я считаю, что Паланга в этом году ничем не будет отличаться от того, что было в прошлом году, разве что появятся новые гостиницы и рестораны. Расширяются и кемпинги – это самый дешевый, и на мой взгляд довольно неплохой вариант, отдых в домике на колесах у моря. Это здорово, если вы не находите в жаркий день номера в гостинице", – сказал журналист.

А что предлагают в Турции и Греции

Тем, кто мечтает об отдыхе за границей Гасановас напоминает, что туризм понемногу оживает и сейчас предлагает недорогой отдых. Этим надо пользоваться, особенно сейчас, позже цены вырастут.

"В самом начале лета было очень дешево в Турции, но сейчас цены растут, поэтому надо поспешить. Последняя информация о Греции – есть очень дешевые места, недельный отдых в гостинице с бассейном там стоит 230 евро. Это вариант без питания, но там можно сходить в магазин (цены на продукты или ниже, или такие же как в Литве). 230 евро на человека с перелетом, думаю, очень приличная цена, и это дешевле, чем гостиница в Литве", – заметил Гасановас.

Он считает, что ехать за границу сейчас выгодно не только из-за благоприятных цен, но и из-за самой ситуации.

"В прошлом году я говорил – путешествуйте, если вы смелы и не боитесь передряг. В этом году никаких проблем не возникает, по крайней мере у меня. Я привился, значит, границы для меня открыты, а самое приятное – после возвращения не надо изолироваться. Раньше это отпугивало многих", – сказал путешественник.

Он рекомендует в этом году посетить Черногорию.

"Я недавно был в Черногории, общался с туроператорами, для литовцев это в этом году один из 5 популярных маршрутов. Я ехал одним из первых рейсов, самолет не был полон. Через неделю все места были заняты, а сейчас три самолета вперед заполнены. Меня радует, что литовцы открывают для себя что-то новое", – сказал Гасановас.