Вызванные бурей неполадки с электричеством в Йонишкском районе помогут устранить латвийские электрики

Как сообщил в среду Elektros skirstymo operatorius (Оператор распределения электроэнергии, ESO), планируется, что в четверг две бригады электриков латвийского оператора распределительной сети Sadales tikls присоединятся к своим коллегам, работающим в приграничном районе.

„На данный момент работают все специалисты нашей компании и подрядчиков, которые находятся в Литве и имеют необходимую квалификацию, поэтому мы очень ценим эту помощь. Я постоянно поддерживаю связь со своими латвийскими коллегами и знаю, что там ситуация в лесистых местностях намного лучше, чем в Литве. Одна из главных причин – возможность очищать просеки гораздо шире, чем мы можем это делать в Литве“, – цитируется в сообщении глава ESO Ренальдас Радвила.