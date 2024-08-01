2024.08.01 10:25

Вызванные бурей неполадки с электричеством в Йонишкском районе помогут устранить латвийские электрики

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audra Lietuvoje
Audra Lietuvoje
ФОТО: Laima | Orų entuziastai

Соседняя Латвия отправляет в Литву своих электриков, которые помогут устранить перебои с электричеством в приграничном Йонишкском районе.

Как сообщил в среду Elektros skirstymo operatorius (Оператор распределения электроэнергии, ESO), планируется, что в четверг две бригады электриков латвийского оператора распределительной сети Sadales tikls присоединятся к своим коллегам, работающим в приграничном районе.

„На данный момент работают все специалисты нашей компании и подрядчиков, которые находятся в Литве и имеют необходимую квалификацию, поэтому мы очень ценим эту помощь. Я постоянно поддерживаю связь со своими латвийскими коллегами и знаю, что там ситуация в лесистых местностях намного лучше, чем в Литве. Одна из главных причин – возможность очищать просеки гораздо шире, чем мы можем это делать в Литве“, – цитируется в сообщении глава ESO Ренальдас Радвила.

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