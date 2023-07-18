Выявлены коррупционные риски при выдаче разрешений на строительство

По утверждению ССР, классификационное разграничение зданий позволяет строителям злоупотреблять процессом строительства при выборе наиболее подходящей для них классификации зданий. Например, проектировать и строить здания, фактически пригодные для проживания или отдыха, при этом получив разрешение на строительство административного здания или подсобного здания сельскохозяйственного назначения.
По данным ССР, подобный случай был выявлен в Каунасском районном самоуправлении – разрешение на строительство было выдано по проекту реконструкции подсобного хозяйственного помещения и гаража без изменения назначения здания, однако указанный проект по своим техническим решениям больше напоминает жилое здание или здание для отдыха. С помощью открытых поисковых Интернет-систем было установлено, что вышеупомянутое здание недалеко от Кармелавского аэропорта используется для оказания гостиничных услуг.
Кроме того, в результате анализа было установлено, что в муниципалитетах один и тот же муниципальный служащий проверяет проектную документацию для получения разрешения на строительство, утверждает или не утверждает технический проект, выражает замечания и выдает или не выдает разрешение на строительство. В большинстве случаев этот процесс не включает этап дальнейшего контроля или дополнительной проверки принятого решения, сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, предположительно, не обеспечивается фактическое выполнение функций по согласованию строительного проекта, возложенных на отдельных сотрудников, что создает благоприятные условия для "автоматического" согласования строительного проекта без гарантии того, что муниципальная администрация, по компетенции, проверит проект на предмет его соответствия требованиям нормативно-правовых актов и иных документов, сообщает ССР.
Предложения ССР относительно коррупционных рисков, выявленных в ходе анализа, переданы самоуправлениям, Государственной инспекции по строительству и территориальному планированию, а также Министерству окружающей среды, сообщается в пресс-релизе.