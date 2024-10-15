Выясняются обстоятельства убийства гражданина Литвы в Польше: полиция задержала подозреваемого

Напомним, что 12 августа 2024 года около одного из павильонов рынка Вулька-Косовска был застрелен 42-летний гражданин Литвы. Стрелок сбежал и скрывался от правосудия. Мужчину с огнестрельным ранением с места происшествия увезли двое бывших с ним граждан. Сначала они планировали везти его в больницу, но потом в условленном месте передали врачам скорой помощи. Спасти жизнь пострадавшему не удалось.
Полиция быстро выявила лиц, связанных с преступлением. Подозреваемым стал 37-летний китаец, которого в его кругу знали как AFU, он ранее был судим за грабеж и применение оружия, за взлом и хранение наркотиков.
По предварительным данным, граждане России, которые сопровождали убитого, знали подозреваемого. Это подтвердили записи видеокамер. Россиян сначала задержали как сообщников, но потом эта версия была отклонена.
Следователи выяснили,что трое мужчин, в числе которых был и застреленный гражданин Литвы, приехали на место происшествия за 100 000 злотых (23 300 евро), которые у них украл подозреваемый. Деньги они не вернули, кроме того, приезд закончился трагической смертью литовца.
Подозреваемого 37-летнего гражданина Китая суд разрешил взять под стражу на 3 месяца.