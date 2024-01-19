Выясняются обстоятельства происшествия с белорусами на Вильнюсском вокзале

"Это ошибка, допущенная персоналом поезда. Проводники открыли двери, белорусы не убегали, не оказывали сопротивления и т.д., их сразу заметили и вернули в поезд. Если бы двери не открыли, не было бы и инцидента, – сказал Мишутис.

Он обратил внимание на то, что белорусов штрафовать не будут, потому что у них были шенгенские визы.

"Какие-то штрафы нельзя даже применять. Ведь если это был гражданин России, который едет по документам облегченного транзита, ситуация была бы иной. А здесь - два белоруса, у которых были шенгенские визы, они находились в Литве законно", – информировал Мишутис.

По словам пресс-секретаря СОГГ, на вокзале белорусов в поезд вернули охранники.

Полиция сообщала, что 17 января, в 22.20 ч. на столичном железнодорожном вокзале из остановившегося поезда Калининград-Санкт-Петербург вышли двое мужчин. Их задержала охрана вокзала.