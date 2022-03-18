Молодой человек 2002 г.р. атаковал здание парламента около 3 ч. ночи. Он достал бутылки со смесью из рюкзака, зажег их и бросил одну во внутренний двор, а другую - в окно, но не попал, она загорелась около здания. Эти действия через камеры зафиксировали сотрудники Департамента охраны руководства и задержали его при попытке к бегству на проспекте Гедиминаса. Поскольку коктейли Молотова большого вреда не принесли, молодого человека обвиняют в покушении на порчу имущества опасным для общества способом.
За это грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 5 лет. Прокурор Роландас Имбрасас сказал Delfi, что обратился в суд с просьбой взять подозреваемого под арест.
"Поскольку он может бежать, скрываться от следствия или совершать другие преступления", – сказал прокурор.
Он не указал, был ли молодой человек ранее судим, а на вопрос, имел ли он какие-то дела с правоохраной, ответил: "Отчасти да". По словам Имбрасаса, пока сложно указать реальный мотив преступления.
"Можно лишь гадать, трудно оценить мотив и по его словам, он просто недоволен и так выразил свое недовольство", – заметил прокурор.
"По сути сложно понять, он всем недоволен. И экономикой, и социальным окружением, и политикой, и жизненными обстоятельствами, и контролем за животными, охраной животных", – перечислил прокурор в ответ на просьбу уточнить, чем недоволен молодой человек.
Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен в четверг сказала журналистам, что из-за этого инцидента усиливать охрану парламента пока не планируют.
"Был такой инцидент, Это молодой человек, больше никаких деталей я не могу представить, тут надо обращаться к правоохране", – сказала она 17 марта.
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