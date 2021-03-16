Выясняется, что с началом массовой вакцинации жители Литвы сами должны регистрироваться по интернету (через систему esveikata.lt), а первым привьют того, кто первый зарегистрируется. Об этом сообщило агентство BNS, ссылаясь на данные издания Kauno dienа.

Верига эту идею не критикует, по его мнению, проблемы могут быть разве что в начале процесса.

"В первые часы работы, наверное, все бросятся регистрироваться. Есть люди, которые очень ждут такой возможности (по разным причинам – хотят куда-то поехать, что-то делать), поэтому на старте такое может быть. Надо предупредить людей, что возможны сбои, но потом проблем быть уже не должно. Это самый удобный способ", – сказал Верига.

По его мнению, портал Esveikata.lt удобен для использования.

"Это портал для пациентов, к нему можно подключиться. Вы можете подключиться и проверить, в какую поликлинику вы ходите. Я там смотрю мои данные, всегда все работает. Там есть информация о назначенных лекарствах, визитах. Мне нравится, все удобно. Конечно, не всем это удобно, особенно это касается людей старшего возраста. Поэтому, наверняка, будет возможность регистрации по телефону", – сказал Верига.

Он не видит более удобного способа регистрации.

Верига считает, что основные проблемы, связанные с вакцинацией - это коммуникация.

"Подорванное доверие к некоторым вакцинам, отказ людей от вакцинации, желание выбирать вакцину - все это связано с коммуникацией. И врачи жалуются, что людям долго приходится объяснять, убеждать их, это касается некоторых вакцин, все это коммуникационные проблемы", – сказал депутат.

Что касается временного отказа от вакцинации с помощью вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран, министр подчеркнул, что это по большей части политическое решение.

"Решение принимают политики, а успокаивать должен эксперт. Вот и получается диссонанс. Мне кажется, многих людей ввели в заблуждение", – считает Верига.

Пока Минздрав Литвы не может сказать, когда начнется массовая вакцинация жителей. Возможно, процесс начнется в конце весны.