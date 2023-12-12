Выясняется причина, по которой почти двухлетнюю девочку оставили в окне жизни

По данным портала tv3.lt, в письме, которое было оставлено рядом с ребенком, было сказано, что ее здесь оставили, потому что человек, принесший ее, не хочет, чтобы ребенок рос в неподходящем окружении, где бытует психологическое насилие, употребляют алкоголь, чувствуется нехватка в средствах.

Также сообщается, что ребенка не любят, поэтому ему лучше расти в другом месте.

Delfi напоминает, что в записке была указана точная дата рождения девочки и ее имя. Выяснилось, что два года девочке исполнится через две недели.

Департамент полиции сообщил, что 10 декабря, в 19.36 ч. в Каунасе, в окне жизни на ул. В.Путвинскё, была оставлена девочка примерно двух лет.

Ведется расследование по 158 ст. УК ЛР.

Сейчас девочка находится у временных опекунов. Дежурная опекун пытается создать уютные условия для девочки, но не скрывают – девочка сильно плачет, она уже в таком возрасте, что многое понимает.

Специалисты признают, что это серьезная травма, последствия которого выяснятся лишь со временем.