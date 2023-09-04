Выясняется, почему до сих пор не начаты работы по сносу "Дома Москвы"

"Информируем, что сейчас Инспекция по строительству проводит подготовку к покупке процедуры по сносу здания. Сроки сноса выяснятся, когда будет объявлен конкурс", – сообщает инспекция.

Инспекция должна не только снести здания, но и привести территорию в порядок. Экс-мэр Ремигиюс Шимашюс был против сноса, он предлагал использовать здание в других целях. Бывший мэр говорил, что нелогично сносить то, что уже построено, а потом думать, что построить на этом месте.

В декабре прошлого года Вильнюсский участковый суд разрешил инспекции снести "Дом Москвы" и назначил публичному учреждению, которое управляет зданием, штраф в размере 300 евро за каждый день невыполнения решения суда.

По данным Инспекции по строительству, законы не предусматривают возможность присвоения незаконно построенных зданий и их узаконивания. Есть лишь один законный путь – снос.