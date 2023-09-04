04 сентября 2023 г. 14:31

Выясняется, почему до сих пор не начаты работы по сносу "Дома Москвы"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В декабре прошлого года суд разрешил Инспекции по строительству снести "Дом Москвы". Ранее планировалось, что здание снесут до конца года, но, похоже, процесс затянулся, пишет madeinvilnius.lt.

"Информируем, что сейчас Инспекция по строительству проводит подготовку к покупке процедуры по сносу здания. Сроки сноса выяснятся, когда будет объявлен конкурс", – сообщает инспекция.

Инспекция должна не только снести здания, но и привести территорию в порядок. Экс-мэр Ремигиюс Шимашюс был против сноса, он предлагал использовать здание в других целях. Бывший мэр говорил, что нелогично сносить то, что уже построено, а потом думать, что построить на этом месте.

В декабре прошлого года Вильнюсский участковый суд разрешил инспекции снести "Дом Москвы" и назначил публичному учреждению, которое управляет зданием, штраф в размере 300 евро за каждый день невыполнения решения суда.

По данным Инспекции по строительству, законы не предусматривают возможность присвоения незаконно построенных зданий и их узаконивания. Есть лишь один законный путь – снос.

Вильнюсский участковый суд в декабре 2016 года признал выданное муниципалитетом в 2008 году разрешение на строительство недействительным и обязал владельца здания (ПУ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai) получить новое разрешение и в соответствии с ним привести здание в порядок.

Если здание не приведут в порядок, оно должно быть снесено. Если само публичное учреждение не снесет здание, суд обязал снести здание Инспекцию по строительству. В феврале 2020 года срок выполнения постановления был продлен на два года, срок выполнения требования истек в октябре 2022 г.

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