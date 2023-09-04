Выясняется, почему до сих пор не начаты работы по сносу "Дома Москвы"

"Информируем, что сейчас Инспекция по строительству проводит подготовку к покупке процедуры по сносу здания. Сроки сноса выяснятся, когда будет объявлен конкурс", – сообщает инспекция.
Инспекция должна не только снести здания, но и привести территорию в порядок. Экс-мэр Ремигиюс Шимашюс был против сноса, он предлагал использовать здание в других целях. Бывший мэр говорил, что нелогично сносить то, что уже построено, а потом думать, что построить на этом месте.
В декабре прошлого года Вильнюсский участковый суд разрешил инспекции снести "Дом Москвы" и назначил публичному учреждению, которое управляет зданием, штраф в размере 300 евро за каждый день невыполнения решения суда.
По данным Инспекции по строительству, законы не предусматривают возможность присвоения незаконно построенных зданий и их узаконивания. Есть лишь один законный путь – снос.
Вильнюсский участковый суд в декабре 2016 года признал выданное муниципалитетом в 2008 году разрешение на строительство недействительным и обязал владельца здания (ПУ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai) получить новое разрешение и в соответствии с ним привести здание в порядок.
Если здание не приведут в порядок, оно должно быть снесено. Если само публичное учреждение не снесет здание, суд обязал снести здание Инспекцию по строительству. В феврале 2020 года срок выполнения постановления был продлен на два года, срок выполнения требования истек в октябре 2022 г.