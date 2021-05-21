Когда на территории рядом с аэропортом был обнаружен шифер, стали выяснять, кто виноват в этом захоронении. Тогда министерство даже утверждало, что обратится в прокуратуру.

"Этот участок Вильнюс бесплатно передал в пользование двум компаниям, одна из них - Bionovus. (...) Компания обанкротилась, большая часть отходов захоранивалась на деньги муниципалитета. Задача прокуратуры - найти виновника", - сказал Гентвилас.

Delfi связался с бывшим директором Bionovus Андрюсом Вайткявичюсом, он информировал, что компания пользовалась выделенным муниципалитетом участком для приема строительных отходов и получила разрешение на захоронение отходов из асбеста, а количество закопанного шифера не превышало установленного в законе. По его словам, с 2002 по 2016 гг компания строга следовала всем законам и не нанесла природе никакого ущерба.

Вайткявичюс напомнил, что тогда это была территория свалки, где разрешались захоронения таких отходов.



Sprendinių brėžinys © Teritorijų planavimo dokumentų registras

Согласно документам о планировании территорий, вильнюсский горсовет 4 июля 2000 г. подтвердил детальный план небольшой свалки в Куприёнишкес.

По данным директора Vilniaus BDT, которая сейчас занимается утилизацией и переработкой отходов на этом участке, Гедрюса Масальскиса, с 2002 г. там действовала свалка строительных отходов и два площадки были предусмотрены для захоронения шифера.

"Не могу сказать, неверно ли отметили эти участки или за почти 20 лет изменились границы участков. Я не знаю, почему рядом со свалкой сформировали частный участок, не знаю, информировали ли его хозяев о захоронении асбеста, но с частного участка отходы должны как можно скорее увезти. Самый быстрый и простой способ решения проблемы - возвращение шифера на территорию бывшей свалки", – сказал он.

Масальскис не видит нанесенного ущерба. По его словам, опасность представляет только асбестовая пыль, которая появляется, когда шифер ломают, режут или иным образом механически обрабатывают. Он также сказал, что единственный способ безопасной утилизации таких отходов - закопать его, чтобы не появилась асбестовая пыль.