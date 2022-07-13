Выясняется, кого жители Литвы хотят видеть на посту президента

Политологи сомневаются, что в выборах президента могут победить кандидаты правящих.

Напомним, что выборы президента Литвы состоятся весной 2024 года.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Интервьюеры Spinter tyrimai спрашивали у жителей, за кого они будут голосовать, если выборы президента пройдут в ближайшие выходные.

На первом месте рейтинга был действующий президент – Гитанас Науседа (16,6%).

На втором месте – экс-президент Даля Грибаускайте (15,2%).

Далее идет экс-премьер, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (7,6%).

На четвертой позиции – премьер-министр Ингрида Шимоните (7,2%).

Пятое место досталось председателю Союза адвокатов Игнасу Вегеле (5,8%).

Шестая позиция – европарламентарий, лидер социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте (4,4%).

Далее в таблице – спикер Виктория Чмилите-Нильсен (2,7%).

За ней следует лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (2,1%).

Последнее место досталось главе консерваторов, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису (2%).

10% выбрали бы другого кандидата. 11,5% не собирались голосовать. 14,9% сказали, что не знают, за кого голосовать.

В списке были также фамилии Аурелиюса Вериги, Ремигиюса Шимашюса, Аушры Малдейкене, Валдемара Томашевского, Пятраса Гражулиса, но они набрали меньше 2% голосов.