На вопрос, могут ли быть больше 4 пострадавших, прокурор не смогла ответить.

"Все может быть", – прибавила она.

Генпрокурор не смогла указать и период, когда были совершены преступления, но отметила, что тогда Бартошявичюс уже был депутатом.

Грунскене не ответила, может ли расследование охватить и более ранний период.

На вопрос, как протекал процесс подачи заявки на лишение депутата неприкосновенности, она сказала: "В пятницу я обратилась к спикеру, чтобы выяснить, намерен ли парламент объявлять внеочередную сессию. Поскольку парламент должен был собраться только 10 марта, расследование не могло столько ждать.

Спикер информировала меня, что не намерена объявлять внеочередную сессию, поэтому я указала, что намереваюсь просить созвать внеочередную сессию для лишения неприкосновенности одного депутата, но ни фамилия, ни партия названы не были. Спикер заверила, что после получения официальной заявки, она объявит внеочередную сессию, но это потребует времени и, скорее всего, произойдет 1 февраля, поскольку депутаты в разъездах, общаются с избирателями. В понедельник я выслала соответствующее заявление".

Немало вопросов вызвал тот факт, что Бартошявичюс отказался от мандата внезапно во время отпуска в Чили, в пятницу вечером. Грунскемне не могла ни подтвердить, ни опровергнуть возможность утечки информации.

"Обстоятельства вам известны, а выводы, мы хотели бы, чтобы вы сделали сами", - сказала она.

Прокуратуру критиковали за то, что на прошлой неделе не допрашивали Бартошявичюса. Грунскене сказала, что вопрос времени допроса согласовывался.

"У подозреваемого есть право на защиту", - сказала она и заметила, что время надо было согласовать не только с экс-депутатом, но и его адвокатом.

Напомним, что экс-депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу предъявлены подозрения в сексуальном насилии над малолетними и развращении лиц младше 16 лет, об этом 1 февраля сообщила Генпрокуратура Литвы. Подозревают, что преступления Бартошявичюс совершал будучи депутатом. Ему назначены меры пресечения. Сообщается, что Бартошявичюса допросили.

На данный момент в деле 4 пострадавших, которые на момент совершения преступных действий были малолетними или несовершеннолетними. Более подробная информация об обстоятельствах не будет предоставляться в интересах потерпевших.

Решением прокурора подозреваемому назначены следующие меры пресечения – письменная подписка о невыезде и запрет на общение с потерпевшими и изъятие документов.

Подозреваемый и его адвокат не имеют право предоставлять третьим лицам информацию о расследовании в интересах потерпевших. Материалы следствия показывают, что подозреваемый совершал преступления будучи депутатом парламента.

Как указывает прокуратура, Бартошявичюсу предъявлены подозрения в возможном совершении преступных деяний, предусмотренных в 3 и 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи Уголовного кодекса (УК). В 3 части 150 статьи УК указывается, что лицо, удовлетворявшее половую страсть с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.

4 часть 150 статьи УК предусматривает, что лицо, совершившее указанные действия в отношении малолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 13 лет.

В 1 части 153 статьи УК указывается, что лицо, совершившее акты растления лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Напомним, что 23 января генпрокурор Нида Грунскене

обратилась в парламент с просьбой о лишении Бартоешявичюса депутатской неприкосновенности. Однако за несколько часов до этого известия Бартошявичюс сообщил о том, что он отказывается от депутатского мандата по личным причинам. Бартошявичюс подал соответствующую заявку ГИК 20 января, 25 января ГИК ее удовлетворил.

Delfi напоминает, что Бартошявичюс уверял, что обвинения в насилии над несовершеннолетними - необоснованы, и он ничего о них не знает, а от мандата отказался по личным причинам, из-за ухудшения психологического состояния.