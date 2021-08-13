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Самый большой штраф получит организатор митинга, учитель литовского языка и литературы Астра-Геновайте Астраускайте. Правда, штрафы ждут о еще больше 200 участников митинга, сообщает телеканал ЛНК.
Выясняется цена беспорядков у парламента Литвы – штрафы получат 300 человек
© DELFI / Orestas Gurevičius

Заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас рассказал обо всех нарушениях, зафиксированных во время митинга.

"Муниципалитет фиксирует другие нарушения, не те, что полиция. Полиция в свою очередь установит нарушения количества людей, если такие были, и выявит тех, кто кидался в полицейских камнями. Муниципалитет отвечает за хозяйственную часть. Это организаторы должны были после мероприятия убрать территорию. Этого не сделали. Только уборка городу обошлась в 1000 евро, этот счет передали организаторам", – сказал он.

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Кроме того, в городе фиксировали нарушения правил парковки.

"Мы фиксировали и другие нарушения – многие не платили за парковку. Мы фиксировали и нарушения ПДД – автомобили на пешеходном переходе, на тротуаре", – сказал Бужинскас.

"Так мы пополним бюджет, мы выписали больше 300 штрафов", – сказал он.

На вопрос, точно ли в ближайшее время не будет протестов, Бужинскас сказал, что все выданные разрешения отозваны, их пересмотрят.

"И в самом государстве контекст изменился. Мы видим риск, видим, что митинги могут закончится подобным образом. Поэтому пересмотрим заявки. Если решим не выдавать разрешение, то, скорее всего, все дела будет рассматривать суд", – сказал представитель муниципалитета.

Он заметил, что организаторы митинга 10 августа планировали и другие акции протеста.

"Может, фамилии формально меняются, но лица остаются те же", – сказал Бужинскас.

По его словам, инициируют и поправки к закону о собраниях.

"Эти события показали, что нынешние законы о собраниях не совсем дееспособные. Ведь у муниципалитета есть право на выдачу разрешения, а после этого нет никаких возможностей пресечь нарушения. Поэтому мы инициируем поправки к закону о собраниях", – сказал собеседник ЛНК.

Бужинскас сказал, что в процедуру выдачи разрешений на протесты хотели бы включить представителей ДГБ.

Напомним, что 10 августа митинг у здания парламента Литвы с участием 5000 человек против решений правительства о введении ограничений для людей без "паспорта возможностей" перерос в массовые беспорядки. Пострадали 18 стражей порядка.

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