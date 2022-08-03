Выяснилось, в каком районе столицы Литвы появится 19 радаров

Новые радары появятся в 19 местах Старого города. Такое решение связано с развитием проекта гармоничной мобильности в этой части города.
"Вильнюсский муниципалитет оборудует систему контроля, будет измерятся средняя скорость", – сказала представитель муниципалитета Айрине Скистиме.
Так планируют снизит число нарушений ПДД и несчастных случаев в Старом городе. Несмотря на то, что после введения нового порядка движения в Старом городе столицы в 2020 г, число машин в этой части города снизилось, нарушения ПДД все еще фиксируются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подсчитаны последствия газового кризиса для Литвы: в худшем случае лишимся миллиарда
По словам экспертов, Литва напрямую не почувствует...
Эфир Delfi: Пелоси прилетела под угрозы Китая - миновал ли кризис, украинцы в Висагинасе и математика
За полетом и посадкой самолета ВВС США со спикером...
Паланга продолжает удивлять отдыхающих ценами: литовцы едут в Польшу
16 евро за горячее блюдо. Такими ценами в этом году...
За фотографии советских памятников в фейсбуке – штраф, но это еще не конец истории
Член горсовета Ширвинтского района Виргиниюс...
Коронавирус в Литве: 1557 новых случаев и одна смерть
За минувшие сутки в Литве выявлено 1557 новых случаев...