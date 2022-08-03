Выяснилось, в каком районе столицы Литвы появится 19 радаров

Новые радары появятся в 19 местах Старого города. Такое решение связано с развитием проекта гармоничной мобильности в этой части города.

"Вильнюсский муниципалитет оборудует систему контроля, будет измерятся средняя скорость", – сказала представитель муниципалитета Айрине Скистиме.



Так планируют снизит число нарушений ПДД и несчастных случаев в Старом городе. Несмотря на то, что после введения нового порядка движения в Старом городе столицы в 2020 г, число машин в этой части города снизилось, нарушения ПДД все еще фиксируются.