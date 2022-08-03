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В этом году в Литве оборудуют 100 радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном отрезке. Такое решение не только заставит жителей соблюдать ПДД, но и повысить уровень безопасности на дорогах. Вильнюсский муниципалитет сообщает, что перемены ждут и в Старом городе Вильнюса, пишет madeinvilnius.lt.
Выяснилось, в каком районе столицы Литвы появится 19 радаров
© DELFI / Andrius Ufartas

Новые радары появятся в 19 местах Старого города. Такое решение связано с развитием проекта гармоничной мобильности в этой части города.

"Вильнюсский муниципалитет оборудует систему контроля, будет измерятся средняя скорость", – сказала представитель муниципалитета Айрине Скистиме.


Так планируют снизит число нарушений ПДД и несчастных случаев в Старом городе. Несмотря на то, что после введения нового порядка движения в Старом городе столицы в 2020 г, число машин в этой части города снизилось, нарушения ПДД все еще фиксируются.

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