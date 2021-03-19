"Прогнозы относительно психического здоровья неблагоприятны не только из-за вируса. Быстрый темп жизни и мало времени для себя только усугубляют эту проблему. Это не запугивание, а призыв искать новые модели поведения, которые помогли бы нам справиться с безрадостной повседневностью", – сказал психолог Паулюс Ракштикас.
"Во время карантина работники обращаются к работодателям в ожидании помощи, не только связанной с работой, но и с отношениями в семье, в вопросе досуга, в вопросах психического здоровья. Помощь работодателя в таких условиях обязательна. Однако лишь каждый 11 житель Литвы сказал, что в карантин условия облегчает забота работодателя", – сказала Эгле Станюлёне, представитель Bitė Lietuva.
2 из 3 участников опроса сказали, что они согласились бы привиться от коронавируса – если бы работодатель предложил такую возможность бесплатно. Поэтому можно утверждать, что большая часть жителей Литвы (целых 60%) беспокоится о здоровье своих близких, а прививки - единственный "билет" для возвращения к обычной жизни.
Однако 29% не склонны прививаться. Такой результат показал опрос, проведенный Spinter tyrimai по заказу компании Bitė.
"Важно понимать, что позиция жителей формируется под воздействием его близких, ближайшего окружения. Вероятно, когда начнется массовая вакцинация, у всех в окружении появится немало людей, которые уже привились – тогда у некоторых сомнения развеются", – сказал Ракштикас.
Сейчас в Литве нет возможности получить платную прививку, поэтому никто из работодателей такую возможность своим работникам предложить не может.
Опрос показал, что жители снимают психологическое напряжение у телевизора (49%), за чтением книг или Между тем активной физической деятельностью занимается лишь 1 из 9 жителей Литвы. Только 15% участников опроса сказали, что не сталкиваются с напряжением. При этом за помощью к психологам обращались только 5% респондентов.
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