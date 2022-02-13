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В субботу вечером в финале "Попробуем еще раз!" за путевку на "Евровидение" состязались 8 групп и исполнителей: Моника Лю (Monika Liu), Аугусте Ведрицкайте, Rūta Loop, Ева Засимаускайте, Queens of Roses, Юсте Крауялите, Gebrasy и Lolita Zero.
Monika Liu iškovojo kelialapį į "Euroviziją" / Foto: Edvard Blaževič
Monika Liu iškovojo kelialapį į "Euroviziją" / Foto: Edvard Blaževič

После напряженной борьбы стало известно, что на конкурс "Евровидения" поедет Моника Лю! Она сказала, что хочет участвовать в конкурсе, чтобы познакомить мир с литовским языком. Она представила песню собственного сочинения "Сантименты" (Sentimentai).

Monika Liu
Monika Liu
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"Где бы еще я пришлась к месту, как не в Италии? Там вкусное вино, красивые люди. Они ко всему относятся легко. Конечно, здесь все серьезно. NoriuХочу попросить всех реагировать спокойнее, как это делают итальянцы. Знаете, если я там заняла бы последнее место, вернулась бы в Литву как королева. Надо меньше переживать за то, что будет. Увидим. Страдать ведь мне. Если в этом году не получится, в следующем пошлем английскую песню", – сказала Моника.

На вопрос, как она оценивает комментарии о том, что песня – на литовском, Моника ответила: "Я считаю литовский язык самым красивым. Я написала песню так, чтобы она хорошо звучала по-литовски".

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