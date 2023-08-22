Выяснилось, когда проведут забастовку учителя

"15 сентября – предупредительная забастовка, настоящая - 29 сентября", – сообщил председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

"Предупредительная забастовка продлится два часа, а настоящая – столько, сколько потребуется для достижения договоренности о выполнении требований", – пояснил он и сказал, что забастовка будет длиться в рабочие часы.

По словам Навицкаса, пока неясно, сколько учителей будет бастовать.

"Этого мы пока не знаем, сейчас призовем подключиться всех учителей и тогда увидим, сколько из них примет участие", – сказал он.

Решение об объявлении забастовки профсоюз принял 20 августа после встречи с министром образования Гинтаутасом Якштасом, а во вторник были выбраны даты проведения забастовки.

"Мы выслушали министра и не услышали конкретных предложений и решений. Поэтому мы решили объявить забастовку", – сказал председатель профсоюза Андрюс Навицкас.