22 августа 2023 г. 14:32

Выяснилось, когда проведут забастовку учителя

 
ELTA
Иртауте Гутаускайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Члены Литовского профсоюза работников образования во вторник определились с датами проведения забастовки. Предупредительная забастовка пройдет 15 сентября и продлится 2 часа, а настоящая начнется 29 сентября.

"15 сентября – предупредительная забастовка, настоящая - 29 сентября", – сообщил председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

"Предупредительная забастовка продлится два часа, а настоящая – столько, сколько потребуется для достижения договоренности о выполнении требований", – пояснил он и сказал, что забастовка будет длиться в рабочие часы.

По словам Навицкаса, пока неясно, сколько учителей будет бастовать.

"Этого мы пока не знаем, сейчас призовем подключиться всех учителей и тогда увидим, сколько из них примет участие", – сказал он.

Решение об объявлении забастовки профсоюз принял 20 августа после встречи с министром образования Гинтаутасом Якштасом, а во вторник были выбраны даты проведения забастовки.

"Мы выслушали министра и не услышали конкретных предложений и решений. Поэтому мы решили объявить забастовку", – сказал председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

Профсоюз с июня требует улучшить условия работы учителей, поднять им зарплаты с сентября 2023 года. Кроме того, профсоюз просит уменьшить количество учеников в классах.

Министерство отмечает, что ресурсы ограничены, поэтому не получится одновременно уменьшить классы и повысить зарплаты учителям.

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