Выяснилось, когда Бартошявичюс предстанет перед судом

Напомним, что расследование в отношении Бартошявичюса было завершено в конце июля. Дело о возможном сексуальном насилии над детьми уже передано в суд. Бартошявичюса подозревают в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), развращении лица младше 16 лет (4 эпизода) и нанесении легкого ущерба здоровью несовершеннолетнего лица (4 эпизода).

Первое заседание состоится 19 октября, в 13.30 ч. Дело будет рассматривать коллегия судей - Йоланта Ращчувене, Валдас-Пятрас Мейдус, председатель Валдас Цесюнас.

Когда дело передавали в суд, адвокат Бартошявичюса Олег Шибков сказал, что его подзащитный хотел бы, чтобы процесс проходил в столице. Похоже, что его просьбу не учли.

Заседания по делу будут закрытыми. Это обычная практика в таких случаях для защиты пострадавших несовершеннолетних.

Шибков упоминал, что его подзащитный хотел бы, чтобы заседания были открытыми.