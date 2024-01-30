Выяснилось, какой ущерб вильнюсским дорогам нанесла сельскохозяйственная техника

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
После протеста фермеров в столице оценили состояние асфальта и покрытия на проспекте Гедиминаса. Вильнюсский муниципалитет установил, что никакого ущерба сельхозтехника столичным дорогам не нанесла.

"После протеста провели инвентаризацию дорог, ущерб не был установлен", – сообщает муниципалитет.

Напомним, что протест фермеров в столице проходил 23-26 января, фермеры съехались в столицу на сельскохозяйственной технике, тракторы стояли на проспекте Гедиминаса.

Организаторы акции утверждают, что всего в столицу на прошлой неделе пригнали около 1300 единиц тракторов и лесовозов.

Вице-мэр на прошлой неделе сказал, что после акции протеста оценят состояние дорог в столице, если установят ущерб, его должны будут покрыть организаторы протеста.

"Я видел, что жители в фейсбуке опасаются за асфальт и плитку на проспекте Гедиминаса. (…) Но ведь ездит по этим дорогам техника Grindа, а она весит больше тракторов да и их количество нас не пугает", – писал мэр в социальной сети.

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