Выяснилось, что часть подземного пешеходного перехода на проспекте Конституции даже не была обновлена

 
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Paaiškėjo, jog dalis uždarytos Konstitucijos pr. perėjos net neatnaujinta
Paaiškėjo, jog dalis uždarytos Konstitucijos pr. perėjos net neatnaujinta
ФОТО: Evaldo Čingos nuotr.

Портал неоднократно писал о подземном пешеходном переходе на проспекте Конституции в Вильнюсе. Он был закрыт на ремонт. Сначала обещали открыть его минувшим летом, потом осенью, затем сообщалось, что его откроют перед Новым годом. Но и эти планы не сбылись. Фотограф портала MadeinVilnius.lt посетил незакрытую часть перехода (со стороны площади Европы) и был удивлен – ни потолок, ни плитку там никто не менял, визуально переход выглядит также, как и перед реконструкцией.

Муниципалитет эту информацию не отрицает – да, визуально эта часть перехода не менялась.

"Реконструкция пешеходного переход была связана с проектом бизнес центра Artery, поэтому большая часть работ проходила на другой стороне улицы. На протяжении всего времени реконструкции вход в переход со стороны площади Европы был открыт, там работали магазины.

В подземном переходе укрепили перекрытия, в части перехода поменяли потолок и освещение, оборудовали туалет. Позже будет проведен ремонт гидроизоляции со стороны площади Европы, будет также решаться вопрос обновления плиток на полу", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Муниципалитет также рассказал, почему до Нового года переход не открыли. Помешали погодные условия.

Утверждают, что переход откроют в ближайшее время.

Однако вильнюсцам придется ходить по старым скользким плиткам, по крайней мере, пока. Радует то, что, наконец-то, спустя больше года, переход будет открыт, вильнюсцам будет удобнее переходить на другую сторону.

Вероятно, вместе с переходом откроют и бизнес-центр Artery.

Paaiškėjo, jog dalis uždarytos Konstitucijos pr. perėjos net neatnaujinta
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