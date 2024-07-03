Выяснилась личность спасавшего детей и утонувшего мужчины: коллеги называют его героем

Сегодня утром коллектив BCG собрался вместе, но иначе – там, где Роландас ГЕРОЙ, который ничего не боится.

С болью сообщаем, что потеряли частичку себя. Мы лишились светоча и героя РОЛАНДАС ГЯЛТИСА. Для нас было честью знать этого человека, 3 года, проведенных с которым, были полны радости, смеха, улыбок и безумных вызовов, поддержки!

„Сегодня от имени семьи BCG мы обращаемся ко всем: работникам, клиентам, общине. Почему говорим семье? Мы уже 13 лет создаем и лелеем ценности, которыми руководствуемся в жизни, помогая друг другу, радуясь и печалясь друг с другом, как настоящая семья.

Трагедия, которая произошла 29 июня, в 8 ч. - боль для всех, особенно для близких Роландаса. Наши глубокие соболезнования жене погибшего Юргите, сыну Армандасу. Мы, BCG, скорбим о погибшем друге и коллеге“, – писали представители BCG.

Delfi напоминает, что 29 июня, примерно в 8.15 ч., в Мелнраге тонули две девочки 12-13 лет, которые были на пляже без родителей. Занимавшийся спортом на пляже мужчина 1972 года бросился им на помощь.

Спасатели на пляже дежурят только с 9 ч. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, был вызван спасательный вертолет.

Девочек удалось спасти, а мужчину – нет.