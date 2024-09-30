Выяснилась личность погибшего во время ралли молодого человека: член общины, работавший на состязаниях судьей

В социальной сети Facebook Литовская федерация автоспорта поделилась информацией о погибшем.

„Погибший – член нашей общины. Рокас работал судьей на многих состязаниях.

Еще раз выражаем соболезнования родителям Рокаса, его друзьям и всем близким.

Мысленно мы со всеми пострадавшими.

Желающие помочь семье Рокаса и всем пострадавшим финансами могут это сделать по указанным в комментарии контактам.

Спасибо за вашу доброту“, – сообщает федерация.

Delfi напоминает, что в пятницу во время ралли погиб 21-летний молодой человек, пострадали 14 человек (семеро из них находятся в больницах).