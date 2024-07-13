Вывозить и заселять: как Кремль использовал переселение украинцев в качестве одного из методов геноцида

Переселение для украинцев оказалось тяжелым испытанием. Пункты размещения не были достаточно хорошо оборудованы, с социальными выплатами были хронические проблемы, их размер был небольшим. К примеру, в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года для граждан Украины, которые въехали в РФ после 18 февраля 2022 года и не имели статуса беженца, были предусмотрены ежемесячные выплаты для пенсионеров и инвалидов в размере 10 тысяч рублей, ветеранов Великой Отечественной войны — 5 тысяч рублей, на ребенка в возрасте до 18 лет в полных семьях — 4 тысячи рублей, для находящихся под опекой — 15 тысяч рублей и так далее.