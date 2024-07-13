Вывозить и заселять: как Кремль использовал переселение украинцев в качестве одного из методов геноцида

Украинские шахтеры переехали в Якутию
В городе Ровеньки оккупированной Луганской области закрылись практически все шахты, а мужчины, которые работали на угольных предприятиях, переехали в Россию или попали под принудительную мобилизацию в российскую армию. Местные жители рассказывают, что переезжать в регионы РФ стали семьями еще с 2014 года. Тогда же российские угольные компании стали переманивать квалифицированных работников на шахты. Так, в 2016 году угледобывающая компания „Колмар“ (разрабатывает месторождения в Южной Якутии) провела рекламную кампанию в оккупированном Донбассе и перевезла более 200 горняков в этот российский регион.
В последующем российские предприятия периодически переманивали украинских работников на фоне разрушения промышленности Донбасса оккупационной властью РФ. К примеру, в 2021 году тот же промышленный холдинг „Колмар“ перевез 2 тысячи шахтеров и их семей из Донбасса в Якутию.
Кроме того, украинских шахтеров вывозили в Кемеровскую и Ростовскую области, в Нижний Тагил и другие города России, где есть добывающая промышленность. Основной мотив для Кремля в этих случаях – поддержка угольной промышленности РФ в условиях жесткого кадрового голода. То есть фактически шахтеров с оккупированной территории депортировали в ту часть России, где не хватает рабочей силы.
„Политика этнического геноцида“
Украинский правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел ЛисянскийПавел Лисянский проанализировал данные о переселении украинцев. Он говорит, что после полномасштабной агрессии 2022 года актуализировался вопрос о количестве жителей Украины, которые были принудительно переселены в РФ, а также тех, кто выехал в Россию добровольно.
Новые социально-экономические реалии привели к тому, что большая часть работоспособного населения временно оккупированных территорий Украины вынуждена была уезжать с целью поиска работы. Оккупационные власти также активно пользовались таким инструментом, как программа „Соотечественник“, которая была направлена на интеграцию граждан Украины при переезде в РФ.
По состоянию на 2023 год, согласно данным Росстата, в России проживает более 3 миллионов украинцев, что составляет примерно 2 % всего населения РФ.
„Но если посмотреть на [более] ранний временной период, то можно увидеть, что россияне использовали миграцию как системную политику для переселения украинцев еще с начала 2000-х годов. Это не что иное, как политика этнического геноцида по отношению к Украине“, – говорит Лисянский.
Чтобы заманить украинцев, упрощают законодательство
Для правящего режима РФ население Украины представляло собой источник пополнения рабочей силы и улучшения демографической ситуации. Реализовывалось это благодаря трудовой миграции из Украины в Россию. Кремль создавал такие условия, чтобы украинец, который работал в РФ, мог остаться там жить или со временем переехать на постоянное место жительства.
Вера Ястребова, директор украинской общественной организации „Восточная правозащитная группа“ говорит, что россияне периодически меняли законодательство, чтобы либерализовать процесс приезда украинцев в Россию.
Например, постановлениями от 2002 года регулировались пребывание иностранцев в РФ: они могли осуществлять трудовую деятельность и жить только на территории того региона, который выдал разрешение на работу. Таким образом контролировалось местоположение мигранта. Определялись так называемые квоты на выдачу разрешений на временное проживание мигранту сроком на три года.
Так, например, в 2008 году в Москве была утверждена квота на 500 разрешений, а в Московской области – на 9 тысяч разрешений. Но эти квоты применялись только к жителям Средней Азии, отношение к которым со стороны российского правительства было настороженное. При этом нормы по квотам совершенно не касались мигрантов – граждан Украины, потому что украинцы благодаря своей сравнительно высокой квалификации и культурному и языковому родству с русскими были „желанной категорией мигрантов“.
Ястребова говорит, что с 1990 по 2024 год в Российской Федерации приняли 22 законодательных акта, которые регулировали миграционные потоки. При этом для украинцев создавались наиболее благоприятные с точки зрения законодательства условия. Так, для легализации миграционного процесса еще в 2006 году была принята Государственная программа Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, или, как ее называют, программа „Соотечественник“.
Вынуждают принимать российское гражданство
В России с особой остротой обозначилась демографическая проблема, во многих субъектах РФ наметилась устойчивая тенденция к превышению смертности над рождаемостью. Наблюдался спад численности населения в большинстве регионов. Особенно сильно это затронуло районы Сибири, Севера и Дальнего Востока. Поэтому программа „Соотечественник“ призвана была содействовать кардинальному изменению демографической ситуации и таких ее негативных тенденций, как отток населения со стратегически важных для России территорий, сокращение общей численности населения, в том числе трудоспособного возраста.
Лисянский говорит, что поначалу россияне разделили регионы РФ по категориям, куда можно переселять людей из других стран. Это были стратегические регионы плюс те, где реализуются крупные инвестиционные проекты, а также с устойчивым социально-экономическим развитием. Однако впоследствии отказались от этой идеи и с 2013 года категории убрали. Тогда же утвердили перечень регионов России, которые будут приоритетными при переселении: Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.
Правила были прописаны таким образом, чтобы переселенец полгода получал социальные пособия, а затем был вынужден принимать российское гражданство.
Эффект программы „Соотечественник“ отражался в статистических данных: в 2007 году средний возраст украинских переселенцев составлял 45 лет, в 2008 – 40 лет, в 2009–2010 годах он приблизился к 35 годам. Украинские мигранты – в основном лица в возрасте 20-49 лет, то есть переезжали представители наиболее экономически продуктивных возрастных групп.
Выходцы из Украины играли лидирующую роль в общем миграционном приросте населения России. С 2011 по 2018 год миграционный прирост за счет Беларуси составил всего 47 тысяч человек, за счет Молдовы (включая Приднестровье) – 117 тысяч человек, за счет Казахстана – 252,6 тысячи, а за счет Украины – более полумиллиона человек.
Стоит отметить, что, согласно данным российского Росстата, среди мигрантов из Украины примерно равное число женщин и мужчин. Около 70% – люди трудоспособного возраста, 23% – дети до 15 лет.
„Таким образом, миграция из Украины рассматривалась Кремлем как источник рабочей силы и одновременно способ ослабления страны – как видно, россияне переманивали наиболее трудоспособное население“, – говорит Лисянский.
Агрессивное переселение
Процесс переселения усилился с 2014 года и с началом военной агрессии РФ. Значительная часть людей выезжала из Донбасса, где велись боевые действия и, соответственно, не было работы.
По состоянию на лето 2015 года из 355 тысяч жителей Украины, приехавших в Россию, обратились для оформления разрешения на временное проживание 209 тысяч украинцев, еще 114 тысяч решили принять участие в госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников (программа „Соотечественник“), 43,6 тысячи — оформить вид на жительство и еще 95,8 тысячи человек попросили российское гражданство.
В последующие годы из Украины в Россию переселялось значительное количество людей. Так, в 2016 году в Россию выехало 226 тысяч украинских граждан, в 2017 году — 123 тысячи.
Переселение для украинцев оказалось тяжелым испытанием. Пункты размещения не были достаточно хорошо оборудованы, с социальными выплатами были хронические проблемы, их размер был небольшим. К примеру, в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года для граждан Украины, которые въехали в РФ после 18 февраля 2022 года и не имели статуса беженца, были предусмотрены ежемесячные выплаты для пенсионеров и инвалидов в размере 10 тысяч рублей, ветеранов Великой Отечественной войны — 5 тысяч рублей, на ребенка в возрасте до 18 лет в полных семьях — 4 тысячи рублей, для находящихся под опекой — 15 тысяч рублей и так далее.
Ястребова указывает на такой факт: за период с начала 2014 до конца 2023 года статус беженца в РФ смогли оформить только 1 271 гражданин Украины. Это при том, что с начала 2014 до конца 2023 года временное убежище в РФ получили 1,05 миллиона граждан Украины. То есть приехавшие украинцы со временем превращались в обычных граждан РФ. Это показывает, что главная задача Кремля по отношению к украинцам, которые оказывались в России, — принуждение их к принятию российского гражданства.
Та же Ястребова указывает, что Кремль реализовывал политику ассимиляции. Так, ни в одном компактном месте проживания украинцев в РФ не было создано украинских культурных центров или подобных организаций.
Наоборот, все, что делают российские власти — это стараются стереть украинскую идентичность, как на оккупированной части Украины, так и у мигрантов, которые оказались в России. Принудительное переселение принимает разные формы – от трудовой миграции до особенных программ типа „Соотечественника“.
„В итоге для Кремля остается главная задача – вывезти с оккупированных украинских территорий как можно больше украинцев и заселить их россиянами и другими народами для тотального контроля над этими территориями“, – говорит Ястребова.