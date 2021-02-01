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В понедельник правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила стратегию поэтапного ослабления карантина. Министр внутренних дел Агне Билотайте после заседания комиссии представила стратегию отмены запрета на сообщение между муниципалитетами.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Можно говорить о послаблениях в этой сфере, когда показатель заболеваемости будет меньше 200 случаев за 14 дней на 100 000 жителей, а часть положительных тестов не будет превышать 10% - можно будет ослабить контроль в кольцевых муниципалитетах.

Если показатель будет ниже 150 случаев, а число положительных тестов не больше 5%, можно оставить ограничения в силе только на выходные и праздники.

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Третий этап – если новых случаев будет не больше 100, а число положительных тестов 4%, тогда можно будет отменить режим, за исключением тех муниципалитетов, где показатель будет выше 100", – сказала Билотайте.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что правительство должно утвердить план четырех сценариев.

"Пока у нас нет окончательного результата. Попробуем в среду зафиксировать окончательный вариант с показателями для каждой сферы", – сказал министр, заметив, что выход из карантина должен быть постепенным.

Он сказал, что комиссия с правительством смогут каждую неделю пересматривать возможные ограничения.

Дулькис сказал, что правительству предложат разрешить работу лыжных центров, магазинов с промтоварами, если вход в них с улицы.

Министр сказал, что смогут работать и салоны красоты, если будут созданы все условия безопасности. Он заметил, что все решения в среду примет правительство после совещания с экспертами.

Министр науки образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, когда в школы смогут вернуться ученики начальных и выпускных классов.

"Мы планируем, что начальные классы смогут вернуться в школы после февральских каникул. Но это произойдет, если количество случаев сократится до 200 на 100 000 жителей за 14 дней, а количество положительных тестов составит не меньше 10%. Выпускники к смешанному обучению смогут вернуться при показателе 150 человек на 100 000 жителей, при положительных тестах не более 5%", – сказала министр.

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