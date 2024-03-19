Высылаемый из Литвы гражданин России обратился в суд

"Заявитель обжалует решение Департамента миграции, по которому он депортируется из Литовской Республики в Российскую Федерацию", – сказала представитель Регионального административного суда Сигиты Гамуленене.
По ее словам, ходатайство заявителя мотивировано тем, что ответчик не учел семейные обстоятельства, его возраст и давние экономические связи. Водо утверждает, что с Литвой его связывают особо тесные семейные и социальные связи, начиная с 1989 г. он работал в Литве журналистом, прекрасно говорит по-литовски, полностью оборвал все связи со страной рождения.
Водо принимал участие в состоявшемся в понедельник заседании Регионального административного суда. Суд огласит свой вердикт в среду.
Ответчиком по делу выступает Департамент миграции, третьим заинтересованным лицом — Департамент государственной безопасности (ДГБ).
Вид на жительство гражданина России в Литве был аннулирован после того, как ДГБ пришел к выводу, что данное лицо представляет угрозу государственной безопасности.
По оценке ДГБ, согласно имеющейся информации и с учетом сегодняшней геополитической ситуации, пребывание гражданина России Водо в Литве представляет угрозу государственной безопасности.
По мнению ДГБ, взгляды представляющегося журналистом Водо – нелояльны к Литве, он также распространяет пропагандистскую информацию в социальных сетях в соответствии с информационной политикой России.