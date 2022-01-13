"Диктатуре – Нет!", – скандируют участники акции.

Во время выступления спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен стоял сильный шум, невозможно было расслышать, что говорит спикер. "Позор! Позор!", – кричали собравшиеся. Другие свистели и кричали, чтобы спикера не было слышно, били в барабаны.

Когда на сцену поднималась премьер-министр Ингрида Шимоните, сценарий повторился – участники акции всеми силами старались ее перекричать.

Люди просто кричали, били в барабаны и дудели. "Иди вон! Парламент вон! Позор!", – стали скандировать участники акции. Премьер обратилась к участникам акции протеста.

"И то, что вы сегодня можете свистеть, когда я говорю, это тоже часть завоеванной Свободы", - сказала Шимоните.

Участники акции не демонстрировали уважение и к другим спикерам – свистели, кричали, возмущались отсутствием свободы в стране, нарушениями прав, принудительной вакцинацией и др.

"Мы будем противиться", – кричала толпа.

Ведущий мероприятия Гинтарас Микалаускас попросил участников акции протеста с уважением отнестись хотя бы к памяти погибших.

"Кто лжет, тот и ворует", – позже стала кричать толпа.

Глава Литовского союза семей Раймондас Гринявичюс сказал, что в четверг люди пришли на площадь Независимости, чтобы высказать протест против "обязательного тестирования за счет работников, против "паспорта возможностей", кроме того, участника акции требуют отставки правительства. Гринявичюс сказал, что из Союза семей на акцию приедут 300 человек (в основном из Мариямполе и Клайпеды).

"Мы приехали на мероприятия по случаю 13 января, а после окончания мероприятий, посвященных этому событию, у палатки, где нам разрешено провести акцию, проведем акцию протеста", – сказал он.

Советник мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Каролис Жукаускас так оценил мероприятия у парламента: "Я включил трансляцию с площади у парламента. Все, кто туда пришел не для того, чтобы почтить память жертв 13 января, а для участия в митинге против власти – вы пятая колонна России, полезные идиоты и рак общества".

Он написал, что "все янутене и василяускайте, все фейковые институты экспертов, все вредители, называющие себя адвокатами, все клоунские марши, все пбосоногие политикамы" - это "рак".

"Все вы - рак, который может распространяться в обществе только потому, что кто-то 31 год назад пожертвовал своей жизнью ради свободы. Они завоевали свободу не только для страны, но и для вредителей, которые сейчас унижают и память самих жертв", – писал Жукаускас.

Политобозреватель Паулюс Гритенас в социальной сети отметил, что те, кого освистали, должны радоваться.

"Самый большой позор сейчас для политика - если тебя на 13 января не освистали новые единственники, для которых ничего не значит даже напоминание о памяти погибших", – писал Гритенас.

А представитель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Жигимантас Павилёнис в фейсбуке поддержал как премьер-министра Шимоните, так и спикера Чмилите-Нильсен.

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, чти протестующих нельзя называть людьми Литвы.

"Какие же это люди, это Единство. Не надо их называть людьми Литвы. Фашисты, Единство. Конечно, проблема. Сумасшедших очень много. В наши времена единство было отдельно и когда однажды здесь, у парламента, были два митинга, я ушел и просил людей, чтобы к ним не приближались. Пусть себе кричат, что хотят, а наша жизнь идет своим путем", – сказал он журналистам.

По его словам, сейчас протестующих подпустили слишком близко, они мешали мероприятию.

"Они лишили нас свободы слышать, о чем говорят на мероприятии. Они лишили нас свободы. Все по радио и по телевидению в Литве слышали, что говорили спикеры, но, например, у меня эту свободу отняли – я не мог слышать, что говорили, несмотря на то, что сидел рядом", – сказал Ландсбергис.

Полиция огородила место проведения официальной части мероприятий, посвященных Дню защитника отечества. Это вызвало возмущение участников протеста.