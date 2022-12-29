"Мы должны понять, что живем в демократическом, правовом государстве, где не ограничены свобода слова, свобода совести и действий, свобода вероисповедания", – сказал LNK Вишняускас.

На вопрос, признает ли он выступление в Минске ошибкой, Вишняускас сказал, что концерт не имеет ничего общего с белорусским режимом.

"Ошибка по мнению тех людей, которые думают, что в Беларусь едут к Александру Лукашенко. Я ездил по приглашению друзей, с которыми я знаком не день и не неделю. (…) Один из них – режиссер концерта. Концерт проходил в рамках рождественского фестиваля, он не имел ничего общего с режимом Лукашенко", – заверил певец.

Он сказал, что войну в Украине поддерживает только сам Лукашенко и его окружение.

"Два года назад мы видели, что примерно 80% людей были против него, хотели другого президента. Эти люди не испарились, они там, они все еще платят налоги", – сказал Вишняускас, заметив, что не все, кто против Лукашенко, сидят в тюрьмах.

"80% жителей в тюрьмы не посадишь, да, некоторые уехали, те, кого режим особенно преследовал. Но большинство вынуждено молчать, как и литовцы молчали в советское время. Но это не значит, что мы отождествляли себя с кремлевским режимом. Мы отождествляли себя с Западом, не считали США и Запад врагами", – продолжил собеседник.

Он сказал, что не знал, что спонсорами концерта были белорусские государственные компании.

"Они поддерживают театр, но режиссером концерта была моя подруга. Концерт проходил в театре, но на деньги налогоплательщиков", – подчеркнул Вишняускас.

Напомним, что дирижер этого концерта летом выступал в Крыму.

Вишняускас спросил в эфире LNK – высказывался ли этот дирижер публично за войну?

По его словам, в Минске по-прежнему выступают западные исполнители.

На вопрос журналистов о моральной стороне вопроса, Вишняускас сказал, что это личное представление каждого.

"Некоторые считают, что меня там встретил Лукашенко, у самой границы, пожал мне руку, а потом сидел в центральной ложе и предложил мне денег", – сказал исполнитель.

Он считает, что "это проблемы нашей литовской демократии".

"Во всей Европе полно российских репертуаров, российских и белорусских исполнителей. (…) Пусть моральные министры культуры всех стран ЕС примут резолюцию, чтобы все было понятно и конкретно. Поскольку, пока ты живешь в демократической стране, где действует свобода совести, слова и вероисповедания, извините, не надо меня делать сочувствующим режиму Лукашенко и Владимира Путина. Я конкретно своими действиями и пожертвованиями поддерживаю Украину. И это ясно и недвусмысленно", – сказал Вишняускас.

Он заметил, что слышал рекомендацию МИД Литвы не ездить в Беларусь.

"Когда я туда ехал, я взял ответственность за безопасность на себя. Но не надо приписывать мне политические аспекты", – подчеркнул собеседник.

Он заверил, что ездил в Минск не из-за гонорара.

"Какой может быть гонорар в Беларуси? О чем вы говорите. Я ездил туда к друзьям, еще раз повторяю, на предрождественский концерт. И я участвовал. Моя совесть чиста. На концерте выступали и представители других стран, осуждающих войну: Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана", – сказал Вишняускас.

"Меня сделали врагом народа. С другой стороны, может, начнется дискуссия, люди в здравом уме начнут говорить о нашей литовской демократии", – сказал LNK певец.