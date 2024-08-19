Выставка кукольных миниатюр "По следам предков": Ядвига и Жямина

На краю деревни, возле самого леса стоял небольшой, странного вида домик. На крыше рос мох и лишайник, дверь была настолько низкой, что каждый входящий должен был поклониться и расположена она была как бы сзади дома. Окошки со стороны поля крошечные, зато в лес выходили два окна побольше, да толку от них -лес густой темный. Все выглядело так, словно домик поставили к лесу не той стороной...
Рядом стоял небольшой хлев, но, чтобы в него попасть, нужно было по мостику через ручей перейти. Хм... ну не строили так…Обычно скотину рядом с домом держали, чтоб сподручней было, а тут...
Возле дома было еще несколько строений-маленький курятник, да навес. Под навесом сушились пучки разных трав, коренья. Косы из луковиц были подвешены на деревянные крюки. Удивительной формы коряги расставлены по углам, на полках какие-то баночки и разного размера корзинки- одни пустые, другие заполнены чем-то.
В доме жила женщина, сколько лет ей, никто не знал. Она мало с кем общалась, в деревню приходила редко, только если звал кто-то. А звали ее- когда беда в дом приходила, ребенок заболеет или взрослый, сразу к Ядвиге бежали. Скотину она не лечила никогда, могла подсказать, что сделать, но сама к животным не шла. Народ ее травницей называл, относился с уважением. С деревенских денег не брала, но была рада подаркам и угощениям. Всему, кроме мяса, не ела его и другим не советовала. Жила с Ядвигой девушка, как к ней попала, никто не знает. Кто-то говорил, что это дочь ее, родила от пришлого солдатика, а потом он домой, к своим пошел, другие поговаривали, что в лесу нашла совсем маленькой, да и взяла к себе. А еще некоторые судачили, что в поле когда-то табор цыганский стоял, а девочку оставили потому, что не в масть уродилась, уж больно кожа у нее светлая, да волосы рыжие...
Так и жили они вдвоем, из скотины только куры и... конь, серый в яблоках. Часто можно было встретить рыжую красавицу верхом на коне, скакала она без седла, как дикарка. Тонкая, быстрая, как ветер, только огненная копна волос на ветру развевалась. С деревенскими всегда вежлива и приветлива была, но особо ни с кем не дружила. Всегда приходила на праздники, одевалась скромно, косу рыжую прятала...
Как-то раз увидел ее молодой хозяин усадьбы Адам, и замер, дар речи потерял. Никогда раньше девушки на него такое впечатление не производили, а тут... Один раз посмотрел и влюбился, да так, что аппетит и сон потерял.
Через несколько дней выехал он в поле на своем жеребце голову проветрить и видит, вдоль леса, по старой дороге на сером коне промчалась ОНА, без седла, волосы развеваются, думал, конь понес, Адам за ней, попытался догнать, а она придержала коня, засмеялась и скрылась в лесу. Совсем барин покой потерял. Начал спрашивать деревенских кто она, где живет, чьей будет. Народ отвечал неохотно, советовал с ней не связываться, уж больно мало о ней знали, да и Ядвигу остерегались, никогда не знали, что у нее на уме.
Смельчак наш влюбленный отважился прямо к Ядвиге пойти, с Жяминой познакомится.
Травница тепло его встретила, за стол усадила, чаем ароматным напоила. Кашей с кореньями накормила. Вышел он от Ядвиги в сумерки сытый и хорошем расположении духа, о чем говорили, не помнил, а в голове вертелась только одна фраза -“ты Жямину не обижай, коль решил, будь ей другом“
Начали молодые тайком от старого хозяина встречаться, Понимал Адам, что отец дружбы их не одобрит. Видеться старались подальше от деревни, сплетен боялись, то по лесу гуляли, то в избушке прятались, от Ядвиги все равно ничего не скроешь. С каждым днем понимал молодой барин, что влюбляется все сильнее и расстаться с Жяминой будет для него непосильной мукой. А к отцу идти признаться боязно, чувствовал, что тот все сделает, чтоб их разлучить...
Как всегда деревенские помогли. Девка, что молоко и яйца по утрам приносила, с кухаркой шепталась, что отец ее вчера в соседнюю деревню ездил, и видел как молодой барин с Жяминой по полю на конях скакали, а потом в лес свернули и скрылись. А когда возвращался, барский конь возле дома Ядвиги на привязи стоял.
Старый барин Тадеуш в это время на террасе чай пил, пирожками закусывал да видами на озеро наслаждался.
Услышал, велел девку позвать, и давай все подробности выпытывать. А девка-то больше ничего и не знает. Пока она отпиралась, старому барину мысль в голову пришла, Ядвигу позвать и расспросить что да как, правду говорят или попусту болтают. Приказал он девке к Ядвиге сходить, попросить у нее сбор травяной от бессонницы и чтоб та пришла к нему объяснить, как принимать и про другие недомогания выслушать, а то, дескать, до доктора он только осенью доберется.
***
Конь нетерпеливо топтал траву на лужайке перед усадьбой.
Молодой барин шагал по аллее туда обратно, пытаясь унять свои мысли. Где же она, где??? Жямина обещала приехать на тайное место и не появилась...Эх что же делать? Сегодня праздник, все соберутся на большой поляне ближе к вечеру. А вдруг она плетет венки с другими девушками возле озера, там, где большое кострище... До сумерек еще часа три, а если она все-таки приедет, и мы разминемся? Ее может увидеть отец через окно второго этажа, и тогда нам обоим неминуемо влетит.
Оставить записку ей на нашем месте, в расщелине коры старого дуба? Что же делать?
В тот день они не встретились...
Ночь была невероятно темная без звезд и луны, небо как будто затянуло тяжелым черным войлоком, от земли поднимался легкий туман после внезапного ливня. Даже знакомый лес казался мрачным и жутковатым. Конь шел тихо, иногда водил ушами прислушиваясь к шороху леса... „Я бы рад был сейчас услышать трель того соловья, который вечно не давал спать по ночам... но нет; тишина и мурашки по коже... Девушки сказали, что она не приходила, хотя вроде собиралась. Даже янтарные бусы показывала, которые ей Ядвига подарила и юбку новую сшила... Ладно, сейчас домой, а утром поеду к ней...“
На старом мосту под балкой опять сидела лягушка... Та самая, с желтыми глазами и синеватой кожей... „Кому же не спится в такую ночь, может доску приподнять, чтобы конь споткнулся, а молодец в речке-то искупался, остыл немного?! Хе-хе-хе, чтоб неповадно было по ночам шляться, да девок искать! Ж-жалко... любовь у них, а старый злится, думу думает, куда бы сына сослать... Да настоящую любовь так разве сломаешь?! Вот помрет старый, а они все равно вместе будут, только года в пустую пройдут... никому счастья в доме не будет пока молодые снова не встретятся. Жаль, не мое проклятье, так может быть и отменила бы … Пойду завтра в дом зайти попрошусь, как старый и просил, зелье заодно прихвачу, может и смягчится Тадеуш… ну что, вот подумаешь, девка роду не того, зато лицом удалась, и ум при ней, и работать умеет.“
***
Почтовая карета остановилась прямо возле парадного входа. Как ждал Тадеуш этого письма, надеялся на старого приятеля, что тот не подведет и нерадивого юнца пристроит к себе, да из головы всю дурь выбьет! А то девка эта совсем ему голову вскружила. Приворотила что ли, может ведьма какая, кто ее знает, дикарка совсем, глаза зеленые, да коса рыжая, одевается так, что пока совсем к дому не подойдет и не заметишь, шаги тихие, сама тонкая, моргнешь и исчезла- как испарилась.
„Друг сердечный, жду сына твоего в Кракове, в университет пойдет на факультет права к профессору Глембоцкому. А по вечерам и субботам будет у меня в конторе писарем -жалование небольшое, озорничать точно не станет, но вполне достаточное для необходимых нужд.
Рад был помочь и жду с нетерпением!
P.S. А уж если посылочкой мне в подарок с сыном отправишь „шакотис“, буду счастлив безмерно.“
-Ну здравствуй сын! Новости есть для тебя. Письмо пришло, зачислен ты в университет в Кракове, на факультет права, и работа тебе нашлась, чтоб дурью не маялся. Поедешь к другу моему, у него и жить будешь.
-Нет, отец, я женюсь на Жямине, и точка! Никуда не поеду! Люблю ее, всю жизнь с ней прожить хочу! Не нужен мне твой университет!
-Как знаешь, на порог рыжую не пущу, а тебя, если ослушаешься, наследства и дома лишу, пойдешь вместе с ней коровам хвосты крутить, семейство ее изгоню да по миру пущу! Девок много в твоей жизни будет... И женится тебе не к спеху, юнец совсем! Что ты нажил? Что умеешь?
-Простите, господин, за беспокойство, там Ядвига пришла, говорит, принесла, что обещала. Хочет вас видеть, передать не позволила. Не принято у нас ее гнать, лучше сделать, как просит...
-Да, что вы, твари суеверные, бабу эту от порога отвадить не можете! Вон ее гнать! Не пускать, меня не беспокоить!
Слуга к Ядвиге подошел, стал рассказывать, что хозяин не в духе, денег не дал, что заказ свой брать передумал. Просил ее не приходить больше, не то хуже будет. Пока говорил, забыл зачем она пришла, да и кто она забыл, и не вспомнил было она или нет... Как пелена на глазах...
А Ядвига в сердцах на порог траву высыпала, да исчезла. В лягушачьем обличии как-то надежнее.
Стали люди об тот порог с тех пор спотыкаться, кухарка корзину с яйцами выронила, десятка два разбила. Из соседней деревни пиво привезли, так бочку мужику на ногу уронили, пробка выскочила. Ругань кругом, пиво рекой, да на землю. Девка дверью палец прижала, молоко вывернула вечернее, все, что принесла. Еще всякого было, народ побаиваться стал.
Решили позвать ксендза, дом да порог освятить. Тот молитвы почитал, на порог что-то посыпал, велел всем по три раза „Отче наш“ проговорить, а когда выходил, споткнулся, колени разбил и …чертыхнулся. Про Ядвигу, конечно, никто и не вспомнил, ох и сильно она тогда на старого барина рассердилась, что Жямину в невесты не принял, что зря ее побеспокоил. А с ксендзом у них давно не ладилось, ведьмой он Ядвигу называл, убеждал народ к ней за помощью не обращаться, к лекарю в город посылать. А сколько жизней она спасла, ксендз и позабыл. Вот и решила она ему по мелкому напакостить и повеселится. Что там эти коленки, заживут. А лягушка сидит под кустом, глазами только хлопает, да квакает. Ждет.
Решил ксендз разбитые свои коленки поберечь, да пойти по короткой дороге... Идет- четки в руках крутит, думает, зачем я туда ходил: денег мало взял, колени разбил- ступенька у них на пороге кривая. Починили бы лучше. Полезней чем молитвы читать, да меня, как мальчишку, без толку гонять.
День жаркий, душный, решил ксендз присесть под липой передохнуть, да насладится ароматом скошенной травы... „Последний раз в этом году косили“- только успел подумать, потом задремал, да четки из рук выпустил.... А лягушка наша знакомая проводить его решила, по траве скакала, потом под кустом таилась. Подремал ксендз немного, глаза открыл, поднялся, да пошел восвояси, а про четки и не вспомнил... Лягушке только это и надо- подобрала она четки, крестик сорвала, на дорогу бросила, а бусины заговорила, по кругу раскидала, посмеялась и лес вернулась. Там по сей день поганки ведьминым кругом растут, люди место это обходят, и цветы с этой липы на чай не берут.
В праздничный день нарядилась Жямина в новую льняную юбку, в косу заплела цветы и травы всякие, только она так умела, другие девушки завидовали, уж очень красиво у нее получалось, и цветы долго не вяли. Села на своего любимого коня, отправилась в поле собрать еще цветы, чтобы на праздник привезти, с деревенскими венки плести и телеги украшать. Когда набрала целую охапку, веревкой перевязала и на коня запрыгнула, а он с места не двигается, головой мотает, землю топчет, а идти отказывается, словно чует неладное.
-О силы небесные и земные! За что мне такой конь несговорчивый!! Вот брошу тебя в поле, пешком пойду! Зачем мне такой нужен, если не слушаешься, продам тебя, куплю козу, хоть молоко будет!
Конь знал, что с Жяминой шутки плохи, лучше не спорить, будь, что будет... и пошел за ней в сторону озера, где народ к празднику готовился.
Старый барин неистовствовал, приказал Жямину поймать, запереть на старой мельнице и проучить, что не повадно было с Адамом встречаться. На развилке дороги ждал ее верный барский слуга. Хитростью ее к мельнице отвел, на замок запер, сказал, если шуметь будет, вообще порешит.
Конь за ними шел, а когда Жямину заперли, остался на соседнем лугу, хозяйку свою не бросил.
Ядвиги дома не было, отправилась она в дальний лес за последними летними травами, как раз время сбора пришло, и высохнуть до дождей успеют...Только через три дня Ядвига вернется... Поэтому девушку никто не хватился.
После праздника молодежь довольная, чуть навеселе, возвращалась домой, как раз мимо старой мельницы. Тут услышала их Жямина, закричала громко, в запертые двери заколотила.
-Выпустите, откройте, кто-то шутку злую задумал, помогите!!
Притихла молодежь, прислушалась! К двери подошли, спросили кто там, кого заперли??
— Это я, Жямина! Заперли меня! Помогите! Откройте!
Нашли камень, замок сбили, Жямина вышла, а деревенские давай спрашивать, как она туда попала. Девушка в слезах давай рассказывать, как слуга Тадеуша ее обманом заманил и запер...
А деревенские давай шутить, а только ли запер, и ли еще что сделал? А нам можно?! Девушки все свои обиды вспомнили, за ее красоту, за ум и смелость. Весело им, хмельным, было, кругом встали и не выпускают Жямину, слова злые как стрелы кидают. А дворовая девка возьми да ляпни вдобавок, что молодой барин через две недели в Краков учится уедет, и ее оставит... Жямина металась, пытаясь вырваться из круга, убежать со стыда, куда глаза глядят. Волосы ее растрепались, новая юбка порвалась, бусы рассыпались. Вдруг услышала она ржание коня, верного ее друга, толкнула со всей силы одного юнца и выбежала из адского круга.
Вскочила на коня и припустила, что есть мочи. Опомниться не успела, как на болоте оказалась, ночью в темноте. Болото топкое, гнилое, гиблое... Последнее, что запомнила она как филин ухал...И тишина... Никто больше не видел девушку и ее коня.
Но ходит легенда, если рядом с болотом оказаться в сумерках, когда туман густой, непогода какая, или заблудился кто рядом с тем местом, появляется девушка в зеленых одеждах и выводит путника в безопасное место, направит его так, чтоб без труда домой вернулся. А если хороший человек, еще и одарит грибами да ягодами. Однажды девочка рыженькая потерялась, три дня искали, думали сгинула, случайно нашли ее возле самой топи. Сидит на пенечке, хлебец жует, ягодками закусывает, чистенькая, умытая, и платье как новое...
Стали говорить, что Жямина ее спасла. Так и повелось, кто в лес ходил, на тропинке кусочек хлеба оставляли и просили, если потеряется кто, чтоб Жямина дорогу найти помогла.
Адам так и не женился. Не зря Ядвига в лягушачьем обличии про проклятье на мосту вспомнила. Тянулась эта история много лет. Никто из их рода счастливо женат не был... Прапрадед Тадеуша по молодости загулял с деревенской девушкой, любовь у них была, сбежать пытались. Мать ее повитухой была, кроме того, травами лечила и людей, и скотину. Очень уважали ее в деревне, за советами ходили, ее настоями хворь лечили. Приходили порчу и сглаз снимать.
Девушка понесла... А мать сгоряча сказала: „если не женишься, так и будут в вашем роду сыновья за деревенскими девками бегать, пока один из них не женится на простой девушке. А по-другому счастья вам не видать!“
Сам Тадеуш по молодости тоже в историю впутался, и отец его быстренько учится пристроил. А потом женил на нелюбимой. Не мила она ему всю жизнь была, хоть и родила 5 детей. Все вспоминал чернобровую красавицу, а на белесую жену с пренебрежением смотрел, придирчив был и не доволен.
Авторы работ:
Dalia Krasauskienė - Жямина
Jelena Šimoniene - Лягушка