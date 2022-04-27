"Россия осуществляет геноцид в Украине. Это происходит потому, что ты в это не веришь", - такая надпись на картинах войны встречает на железнодорожной станции Кена жителей России, следующих в Калининградскую область или из нее.

Как сообщает ЛЖД, это вторая совместная инициатива, направленная на привлечение внимания граждан России, следующих из Москвы или других городов в Калининградскую область, к войне России против Украины.

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На железнодорожной станции Кена выставлено 14 фотографий из Бучи, Мариуполя и других разоренных войной мест Украины.

По данным ЛЖД, снимки фотографов Милы Тешаевой, Максима Дондюка, Евгения Малолетки и Михаила Палинчака вывешены на такой высоте, чтобы их могли видеть в окна пассажиры транзитных поездов.

Поезд стоит на этой станции около часа.

Генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас сказал, что из-за запрета России называть войну в Украине войной это возможность показать хотя бы небольшому числу российских граждан, что на самом деле происходит в Украине.

"Открывшаяся ранее на перроне в Вильнюсе выставка вызывает разную реакцию у пассажиров транзитных поездов: одни бегло рассматривают фотографии, другие подольше замирают у окна, третьи их фотографируют. Замечая эмоции, мы видим смысл продолжать побуждать людей не быть равнодушными и верить в геноцид России в Украине", - сказал он.

Транзитные поезда курсируют из Москвы в Калининградскую область и обратно каждый день. Также есть транзитные поезда из Адлера и Санкт-Петербурга в Калининградскую область и обратно.

Ежемесячно в Калининград и обратно следует в среднем 100 транзитных поездов.

В конце марта на перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала, где останавливаются транзитные поезда, открылась первая выставка. Здесь представлены 24 фотографии из Киева и Мариуполя, присланные фотографами Дондюком, Малолеткой и Тешаевой.