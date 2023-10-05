Высшее руководство страны поздравляет учителей с их профессиональным праздником

Президент: Вы заслуживаете величайшего уважения
В четверг утром президент Гитанас Науседа опубликовал поздравление, в котором поблагодарил учителей за их вклад в воспитание гражданского и интеллектуального молодого поколения.
"Спасибо Вам за то, что Вы каждый день создаете безопасную, дружелюбную и мотивирующую среду для наших детей. Своей работой Вы передаете самые ценные подарки: радость познания мира и силу научных знаний. Спасибо говорю за то, что Вы распознаете и пробуждаете индивидуальные способности каждого ребенка. Так воспитываете будущее Литвы – любознательных, чутких, гражданских личностей. Благодарю Вас за то, что своим ответственным, профессиональным и основанным на сотрудничестве трудом подаете пример молодому поколению и прививаете основополагающие принципы социального сосуществования", – сказал Г. Науседа.
В поздравлении главы государства не остались без внимания реалии сегодняшнего дня – забастовка учителей. По его словам, каждый учитель заслуживает уважения и достойной жизни. Г. Науседа также заверил, что учителя не остаются одни, и заявил, что будет стремиться к тому, чтобы их голоса были услышаны и, самое главное, к ним прислушивались.
"Каждый из Вас в отдельности и все вместе заслуживают величайшего уважения. Поэтому крайне досадно, что справедливая и достойная оплата труда педагогов, а также условия труда, обеспечивающие качество образования, в нашей стране остаются целью завтрашнего дня, а не сегодняшней реальностью.
Я понимаю, что многие из вас чувствуют себя усталыми, недооцененными, возможно даже разочарованными. Однако хочу Вас заверить: до сих пор я стремился и буду стремиться к тому, чтобы литовских учителей было лучше слышно, а самое главное – чтобы их выслушали", – подчеркнул президент.
Шимоните: хочу, чтобы учителя чувствовали уважение не только по случаю, но и каждый день
"Сегодня учащиеся, родители и мы, общество, благодарим Вас за ваш ежедневный тяжелый труд, за усилия, направленные на то, чтобы вести в мир знаний, раскрыть силу науки и показать многообразие окружающего нас мира", — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните в своем поздравлении.
Поздравляя учителей, премьер-министр также отметила свое твердое стремление к достижению соглашения об улучшении условий труда учителей.
"Я искренне хочу, чтобы все учителя имели достойные условия труда, чувствовали уважение не по случаю, а каждый день. Поэтому я стремлюсь и буду стремиться к реализации соглашения – потому что именно так мы договорились, потому что его реализация уже улучшает и впредь будет улучшать оплату труда учителей и условия труда. (...) Правительство с сегодняшним бюджетом продолжит то, что о чем было договорено, показав, что образование является приоритетом не в лозунгах", – сказала премьер-министр.
"Но мы все можем сделать еще один маленький, не требующий затрат, но значимый шаг – ученики, их родители и опекуны, давайте доверять и уважать учителей не только по праздникам, но и каждый день, давайте говорить СПАСИБО как можно чаще", – сказала глава правительства в своем поздравлении.
Спикер Сейма поблагодарила за вклад в создание будущего Литвы
В свою очередь, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, поздравляя образовательное сообщество, отметила, что надеется, что, несмотря на множество вызовов, с которыми сталкивается нынешняя система образования, решение будет найдено.
"В этом году День учителя отмечен не только цветами, улыбками и красивыми словами. Конечно, хотелось бы, чтобы было иначе и не было дополнительных вызовов в системе образования. Тем не менее, было бы лучше, если бы все – политики, педагоги, родители, общество – оставили эмоции и руководствовались разумом. Здесь и сейчас мы должны думать о безопасности и благополучии самого главного члена этой системы – ребенка. Я верю, что мы сосредоточимся и найдем выход", – цитируется В. Чмилите-Нильсен в поздравлении.
"Дорогие учителя, на Вас лежит большая ответственность и содержательная работа по воспитанию людей и созданию будущего Литвы. Спасибо Вам за это. Желаю Вам терпения, сил и всесторонних успехов. С профессиональным праздником! " – написала в поздравлении спикер Сейма.