Высшее руководство страны поздравляет учителей с их профессиональным праздником

"В этом году День учителя отмечен не только цветами, улыбками и красивыми словами. Конечно, хотелось бы, чтобы было иначе и не было дополнительных вызовов в системе образования. Тем не менее, было бы лучше, если бы все – политики, педагоги, родители, общество – оставили эмоции и руководствовались разумом. Здесь и сейчас мы должны думать о безопасности и благополучии самого главного члена этой системы – ребенка. Я верю, что мы сосредоточимся и найдем выход", – цитируется В. Чмилите-Нильсен в поздравлении.