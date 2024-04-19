Высокопоставленный полицейский бранился с водителем, не выбирая выражений

Конфликт произошел в Вильнюсе, в микрорайоне Фабийонишкес, он был снят с помощью видеорегистратора, установленного в авто.
На видео видно, что водитель с ул. Фабийонишкю поворачивает на стоянку, находящуюся слева.
Она едет по асфальтированной дороге и встречается с едущим на нее мужчиной на электросамокате. За кадром слышен разговор между водителем и мужчиной на самокате.
"Это велодорожка, бл..., дура!" – кричит мужчина.
Водитель просит показать ей знак. В ответ - лавина нецензурной брани.
"Дура, бл..., нарисовано на дороге", – это самые вменяемые слова, которые услышала молодая женщина.
После этого мужчина уезжает, бросив водителю вслед еще несколько ругательств.
Очевидец происшествия сказала, что во время инцидента был поврежден автомобиль.
Ситуация на этом участке неоднозначная: с той стороны, откуда ехал мужчина на самокате, стоит знак - "Велодорожка". Для тех, кто въезжает на стоянку с ул. Фабийонишкю, такого знака нет.
Участнице конфликта удалось сделать фото мужчины на электросамокате, она попросила участников районной группы на фейсбуке помочь его опознать.
Выяснилось, что мужчина - полицейский, он – глава отдела реагирования Электренайского комиссариата полиции Гедрюс Виткаускас.
Своего подчиненного опознал и его руководитель. Глава Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Ренальдас Жеконис так прокомментировал происшествие: "Это видео я оцениваю отрицательно, поведение сотрудника полиции будет оценено по действующим законам. Надо подчеркнуть, что сотрудники полиции должны отвечать не только физическим нормативам, но также вести себя определенным образом, отличаться определенными моральными качествами. Полицейские должны блюсти честь и вести себя так, чтобы не дискредитировать звание сотрудника полиции, всегда помнить, что своим поведением и действиями они показывают пример, что по их поведению будут оценивать всю систему, а также других ее сотрудников".
Какие взыскания ждут полицейского, пока неясно.