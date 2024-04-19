Высокопоставленный полицейский бранился с водителем, не выбирая выражений

Своего подчиненного опознал и его руководитель. Глава Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Ренальдас Жеконис так прокомментировал происшествие: "Это видео я оцениваю отрицательно, поведение сотрудника полиции будет оценено по действующим законам. Надо подчеркнуть, что сотрудники полиции должны отвечать не только физическим нормативам, но также вести себя определенным образом, отличаться определенными моральными качествами. Полицейские должны блюсти честь и вести себя так, чтобы не дискредитировать звание сотрудника полиции, всегда помнить, что своим поведением и действиями они показывают пример, что по их поведению будут оценивать всю систему, а также других ее сотрудников".