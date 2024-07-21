Высококлассный ресторан в небольшом городке: от вкуса кружится голова

Ориюс и Рима переправились через Неман на пароме.

В Запишкисе Ориюс и Рима сначала посетили храм. Оказывается, в нем не бывает ни свадеб, ни крестин.

Туристы посетили местный ресторан Scena.

„На этот раз получилось „в тему“ – я привел в ресторан Scenа человека со сцены“, – шутил Ориюс.

Владелец ресторана Айсте рассказлаа о своем бизнесе

„Мы все знаем слова Шекспира о том, что вся жизнь - театр, вот мы и открыли „Сцену“, – сказала она.

Ориюс и Рима заказали домашний лимонад из лаймов и мяты, печеный творожный сыр с лавандовым медом и огурцами и чабатту.

„Не слишком ли это сложно?“, – удивлялся Ориюс.

Затем им подали суп. Риме подали утиный со свеклой, а Ориюсу говяжий с копченой свеклой.