Высказывания ксендза о Матийошайтисе заинтересовали правоохрану

"Это не было угрозой, я люблю пошутить, но и в мыслях угроз не было, так поступать нельзя. Но я поддался эмоциям, которые вызвали выборы и необдуманно пошутил", – сказал LNK Таучюс.

Руководство францинсканцев велело ксендзу принести публичные извинения.

"Мне как ксендзу, монаху, вообще верующему человеку негоже так себя вести. Я приношу искренние извинения как мэру, так и тем, кого возмутил и огорчил мой комментарий. Мы грешны, всем нам нужно покаяние", – сказал он.

"Мы должны отражать любящее, церковное общество. Поэтому, я думаю, что это уму не постижимо, когда говорят такие слова", – сказал LNK министр Литовской провинции Св. Казимира Эвалдас Дарулис.

Kсендз сказал, что слишком остро отреагировал на результаты выборов.

На комментарий отреагировал и Матийошайтис: "Я ничем не согрешил ни перед этим ксендзом, ни перед другими слугами Церкви. За 8 лет обновлено немало каунасских храмов, оборудовано освещение зданий, чтобы они были видны издалека и украшали наш город в темное время суток. Я надеюсь, это высказывание молодого человека вырвалось нечаянно, и он не желает мне никакого зла, а ошибаться – свойственно человеку. Я не люблю заниматься политиканством, поэтому искренне советую не делать этого и священникам".

Жители по-разному отреагировали на высказывание ксендза.

"Мне не нравится, это негуманно, особенно, если мы говорим о священнике", – сказала жительница Каунаса.

Другая подчеркнула, что у всех есть право на личное мнение, но если это разжигание ненависти – от этого надо воздержаться.

"А почему, ведь каждый может высказать свое мнение, только не всем оно нравится", – сказала другая жительница Каунаса.

Другой собеседник LNK сказал, что такое поведение - плохо.

Комментарий Таучюса попали и в поле зрения правоохраны.

"Получена информация о том, что полиция заметила в социальной сети, по их мнению, неподходящую информацию, комментарий. Эта информация была зафиксирована, сейчас уточняются обстоятельства", – сказала LNK представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене.