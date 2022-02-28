aA
На фоне акций поддержки Украины во всем мире перед лицом российской агрессии известный литовский исполнитель Эгидиюс Драгунас стал виновником еще одного скандала - в инстаграме он сказал, что происходящее в Украине "это естественное самоочищение планеты".

"Многие спрашивают у меня, что я думаю обо всем, почему молчу, почему ничего не говорю. Мое мнение такое: есть люди, которые создают оружие, есть люди, которые берут оружие, есть люди, которые могут стрелять в животное, и есть те, которые могут стрелять в человека. Так вот, те, кто там сидит и стреляет, это естественное самоочищение планеты. Пусть они там б... стреляют, я за мир", - сказал SEL. Правда, вскоре он убрал видео из своей ленты.

Статьи по теме:
МИД Британии: если кто-то хочет поддержать военных Украины добровольно, мы не против
Массовые антивоенные акции прошли по 44 городам России

Однако его заявление вызвало возмущение не только у пользователей социальных сетей, но и у коллег по сцене.

Записью поделилась актриса Индре Стонкувене, исполнитель Юстинас Ярутис.

Они раскритиковали его позицию и призвали людей не покупать билеты на концерты SEL.

Позже Драгунас сказал, что ему позвонил его бывший менеджер Мартинас Тила и сказал, что начался ажиотаж.

SEL не жалел бранных слов в адрес Ярутиса и заявил, что пожертвовал Украине 50 000 евро, но не представил доказательств такого шага.

"Я не могу не комментировать этого человека как мать, как человек, которому важно, чтобы не было войны! Гибнут люди! Дети! Мужчины! Слушать блеяние этого человека (и несмешно), пугает неадекватность людей. Сидит себе, пьет и еще говорит такое д... – точно??? Естественное самоочищение планеты?", - писала Стонкувене, призвав не покупать билеты на концерты SEL и заблокировала его в инстаграме.

Позже в фейсбуке появились призывы представителей литовского мира музыки не сотрудничать с SEL и не выходить с ним на сцену.

В понедельник утром музыканты объединились и заявили, что не будут выступать вместе с Драгунасом.

Позже Драгунас выложил еще одно видео, сказал, что он не за русских и не за украинцев, что у него есть друзья в обеих странах, и все, чего он хочет – это мир. Эти видео он потом также убрал из инстаграма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Samas – apie gyvenimo pergales bei nuopuolius, ir NATO majoras – apie karininkų gyvenimą

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Profesorius: Kijevas pasirinktas neatsitiktinai, Putinas sugebėjo pergudrauti analitikus

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės sausio horoskopas: nauja pradžia kai kuriems bus ypač sėkminga

M360 Premium Liudas Dapkus

Liudas Dapkus. Didysis perkrovimas iš tuščio į kiaurą

Статьи по теме:

ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории

В Евросоюзе намерены предоставить Украине летальные...

Правительство Украины открыло сайт, где можно опознать погибших и плененных российских солдат

Представителями МВД Украины создан сайт, где можно...

Белорусы протестовали в Вильнюсе против поддержки минским режимом России

Несколько сотен белорусов в Вильнюсе протестовали...

Шимашюс "очищает" Вильнюс: отменяет выданные разрешения на протесты, запрещает деятельность Yandex

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в социальной сети Facebook...

TOP новостей

Война в Украине. Зеленский призвал российских военных сложить оружие (22)

Противостояние российской агрессии со стороны...

Премьер Литвы о решениях Европы: это тектонический перелом

Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните в...

Evelina Dobrovolska

Литва обратилась в Международный уголовный суд по поводу действий Минска и Москвы

Литва обращается к прокурору Международного...

Рубль рухнул до исторического минимума. Биржевые торги акциями отложили

Утром в понедельник на фоне российского вторжения и...

Президент Литвы: нельзя исключать вероятности нападения России на весь ЕС

Когда видишь агрессию России в отношении Украины и...