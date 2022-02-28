"Многие спрашивают у меня, что я думаю обо всем, почему молчу, почему ничего не говорю. Мое мнение такое: есть люди, которые создают оружие, есть люди, которые берут оружие, есть люди, которые могут стрелять в животное, и есть те, которые могут стрелять в человека. Так вот, те, кто там сидит и стреляет, это естественное самоочищение планеты. Пусть они там б... стреляют, я за мир", - сказал SEL. Правда, вскоре он убрал видео из своей ленты.

Однако его заявление вызвало возмущение не только у пользователей социальных сетей, но и у коллег по сцене.

Записью поделилась актриса Индре Стонкувене, исполнитель Юстинас Ярутис.

Они раскритиковали его позицию и призвали людей не покупать билеты на концерты SEL.

Позже Драгунас сказал, что ему позвонил его бывший менеджер Мартинас Тила и сказал, что начался ажиотаж.

SEL не жалел бранных слов в адрес Ярутиса и заявил, что пожертвовал Украине 50 000 евро, но не представил доказательств такого шага.

"Я не могу не комментировать этого человека как мать, как человек, которому важно, чтобы не было войны! Гибнут люди! Дети! Мужчины! Слушать блеяние этого человека (и несмешно), пугает неадекватность людей. Сидит себе, пьет и еще говорит такое д... – точно??? Естественное самоочищение планеты?", - писала Стонкувене, призвав не покупать билеты на концерты SEL и заблокировала его в инстаграме.

Позже в фейсбуке появились призывы представителей литовского мира музыки не сотрудничать с SEL и не выходить с ним на сцену.

В понедельник утром музыканты объединились и заявили, что не будут выступать вместе с Драгунасом.

Позже Драгунас выложил еще одно видео, сказал, что он не за русских и не за украинцев, что у него есть друзья в обеих странах, и все, чего он хочет – это мир. Эти видео он потом также убрал из инстаграма.