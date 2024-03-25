Вырубка леса в охраняемой пуще подняла на ноги инспекторов: никаких разрешений нет

Катуока не считает, что он допустил какие-то нарушения. По его словам, вырубали только сухие деревья, поэтому разрешение не требовалось. А пруд он выкопал для того, чтобы в него стекала вода.

"7 лет как лес затоплен. Лес пострадал и от ветра. Когда затапливало мостик, никто не следил, а когда я углубил место, куда стекала вода, подняли шум. Там было болотце. Затоплена речушка, лес. 3 га леса повреждены – 7 лет деревья сухие. Я писал, но никто не обращал внимания. А тут, в самом низком месте выкопал пруд, чтобы вода стекала. Я хочу, чтобы там было красиво, это ведь мой лес", - сказал он.