2024.06.26 13:28

Выросший в доме у кедайняйца вороненок Мулькис стал звездой фейсбука

 
ru.DELFI.lt
Kėdainiečio užaugintas varniukas Mulkis
Kėdainiečio užaugintas varniukas Mulkis
ФОТО: Dimitrijus Kuprijanovas | Rinkos aikštė

Почти месяц тысячи людей в фейсбуке следили за жизнью вороненка Мулькиса, который рос в доме жителя Кедайняйского района Жидрунаса Думчюса. Жидрунас вырастил малыша, который потом улетел к своим родичам.

Все началось с того, что в усадьбу, принадлежащую Жидрунасу, девочка принесла маленького вороненка. Жидрунас пожалел малыша и взял на воспитание, поскольку тот не мог о себе позаботиться.

Малыш привык к своему опекуну, радостно встречал его, каркая и хлопая крыльями. Жидрунас назвал вороненка МУлькисом.

Жидрунас заботился о птенце, как о члене семьи. Кормил его, общался с ним, консультировался со специалистами, смастерил ему домик.

Когда малыш подрос, Жидрунас стал выносить его на улицу, сажал на дерево: „Давал ему почувствовать себя орлом“..

Kėdainiečio užaugintas varniukas Mulkis

Историю малыша Жидрунас публиковал в фейсбуке. Мулькис стал настоящей звездой социальной сети. Люди наблюдали за его жизнью.

На отсутствие аппетита малыш не жаловался – ел курятину и кошачий корм. Он подружился с собаками и кошкой Жидрунаса. Вскоре Жидрунас дал ему двойное имя Мулькис Эрялис.

Дни птенец коротал дома, в клетке или на ветке дерева.

Летать малыш начал позже своих собратьев, о которых заботились родители.

Kėdainiečio užaugintas varniukas Mulkis

Малыш быстро рос и так окреп, что начал летать, а потом и покинул усадьбу Жидрунаса насовсем.

Вернется ли он в дом к Жидрунасу, который его вырасти - покажет время…

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