Выросший в доме у кедайняйца вороненок Мулькис стал звездой фейсбука

Все началось с того, что в усадьбу, принадлежащую Жидрунасу, девочка принесла маленького вороненка. Жидрунас пожалел малыша и взял на воспитание, поскольку тот не мог о себе позаботиться.

Малыш привык к своему опекуну, радостно встречал его, каркая и хлопая крыльями. Жидрунас назвал вороненка МУлькисом.

Жидрунас заботился о птенце, как о члене семьи. Кормил его, общался с ним, консультировался со специалистами, смастерил ему домик.

Когда малыш подрос, Жидрунас стал выносить его на улицу, сажал на дерево: „Давал ему почувствовать себя орлом“..

Историю малыша Жидрунас публиковал в фейсбуке. Мулькис стал настоящей звездой социальной сети. Люди наблюдали за его жизнью.