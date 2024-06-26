Выросший в доме у кедайняйца вороненок Мулькис стал звездой фейсбука

Все началось с того, что в усадьбу, принадлежащую Жидрунасу, девочка принесла маленького вороненка. Жидрунас пожалел малыша и взял на воспитание, поскольку тот не мог о себе позаботиться.
Малыш привык к своему опекуну, радостно встречал его, каркая и хлопая крыльями. Жидрунас назвал вороненка МУлькисом.
Жидрунас заботился о птенце, как о члене семьи. Кормил его, общался с ним, консультировался со специалистами, смастерил ему домик.
Когда малыш подрос, Жидрунас стал выносить его на улицу, сажал на дерево: „Давал ему почувствовать себя орлом“..
Историю малыша Жидрунас публиковал в фейсбуке. Мулькис стал настоящей звездой социальной сети. Люди наблюдали за его жизнью.
На отсутствие аппетита малыш не жаловался – ел курятину и кошачий корм. Он подружился с собаками и кошкой Жидрунаса. Вскоре Жидрунас дал ему двойное имя Мулькис Эрялис.
Дни птенец коротал дома, в клетке или на ветке дерева.
Летать малыш начал позже своих собратьев, о которых заботились родители.
Малыш быстро рос и так окреп, что начал летать, а потом и покинул усадьбу Жидрунаса насовсем.
Вернется ли он в дом к Жидрунасу, который его вырасти - покажет время…