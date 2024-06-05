Выпускные экзамены в Литве: старшеклассники будут сдавать экзамен по литовскому языку и литературе

На экзамене по литовскому языку и литературе кандидаты должны будут написать сочинение, выбрав одну из четырех предложенных тем: две темы для сочинения-рассуждения и две темы для литературного сочинения. По каждой теме на экзамене предлагаются два автора, однако данное предложение носит лишь рекомендательный характер.
Требование указать хотя бы одного обязательного автора остается, но выпускники могут выбрать его не только из числа перечисленных по теме, но и из всех обязательных авторов.
Национальное агентство по образованию (НАО) напоминает, что выпускники, желающие получить аттестат зрелости, должны сдать 2 выпускных экзамена: обязательный выпускной экзамен по литовскому языку и литературе и другому выбранному предмету или выполнить задание на аттестат зрелости.
Тип экзамена по литовскому языку и литературе – государственный или школьный – студент мог выбрать по своему усмотрению.
В пятницу прошли школьные экзамены по родному белорусскому, русскому и немецкому языкам.
Основная сессия государственных выпускных экзаменов, начавшаяся в среду, завершится 25 июня экзаменами по иностранным языкам – французскому и немецкому.
Всего в ходе этой сессии будет проведено тринадцать государственных и три школьных экзамена. Объявление итогов запланировано на 12 июля.