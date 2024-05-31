Выпускники в Литве празднуют последний звонок

В пятницу такие автомобили ездили по улицам столицы Литвы.

Выпускники Жирмунайской гимназии выстроили свои автомобили в колонну и отправились в школу.

Вчера последний звонок отметили гимназисты паневежской гимназии им. Юозаса Балчикониса. Их шествие по городу сопровождала полиция и духовой оркестр.

Последний звонок отметили и выпускники в Моседисе. На праздник они приехали не только на автомобилях, но и на украшенных шарами тракторах.

Последний звонок прозвенел и в шяуляйской гимназии им. Юлюса Янониса.