2024.05.31 15:57

Выпускники в Литве празднуют последний звонок

 
Вайва Арнаше
Индре Пепцявичюте-Богушене
ru.DELFI.lt
Lietuvos abiturientai švenčia paskutinį skambutį: (iš kairės viršuje) Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, (apačioje) Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, (dešinėje) Šiaulių J. Janonio gimnazijos abiturientai
Lietuvos abiturientai švenčia paskutinį skambutį: (iš kairės viršuje) Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, (apačioje) Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, (dešinėje) Šiaulių J. Janonio gimnazijos abiturientai
ФОТО: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ir asmeninio archyvo nuotr.

В эти дни литовские выпускники празднуют последний звонок. Нарядные, улыбающиеся молодые люди и девушки на раскрашенных автомобилях ездят по городам, отмечая начало нового этапа в своей жизни.

В пятницу такие автомобили ездили по улицам столицы Литвы.

Abiturientai švenčia paskutinį skambutį

Выпускники Жирмунайской гимназии выстроили свои автомобили в колонну и отправились в школу.

Вчера последний звонок отметили гимназисты паневежской гимназии им. Юозаса Балчикониса. Их шествие по городу сопровождала полиция и духовой оркестр.

Последний звонок отметили и выпускники в Моседисе. На праздник они приехали не только на автомобилях, но и на украшенных шарами тракторах.

Последний звонок прозвенел и в шяуляйской гимназии им. Юлюса Янониса.

Последний звонок в вейвирженской гимназии им. Юргиса Шаулиса прозвенел неделю назад.

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