2024.06.19 09:39

Выпускники сдают аудирование, письменную и устную части экзамена по русскому языку

 
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ФОТО: DELFI montažas

По мере продолжения экзаменационной сессии в среду выпускникам предстоит сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку.

Экзамен по иностранному языку состоит из четырех частей. Устная часть экзамена по русскому языку состоялась в начале апреля. Между тем, в среду двенадцатиклассникам будет выделено 30 минут на прослушивание, 60 мин на чтение и 90 мин на письменные задания.

На сдачу экзамена по русскому языку всего выделяется примерно 3 часа.

По данным Национального агентства образования (НАО), экзамен по русскому языку в этом году выбрали 1992 кандидата. В прошлом году этот экзамен сдали 99,8 проц. кандидатов.

В этом году экзамен по русскому языку как иностранному проводится в последний раз. Со следующего учебного года государственный экзамен на аттестат зрелости будет проводиться только в качестве экзамена по родному языку и литературе среди русского национального меньшинства.

Итоги основной экзаменационной сессии планируется объявить 12 июля.

В ходе основной сессии государственных выпускных экзаменов будет проведено тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.

Право на участие в экзаменационной сессии на аттестат зрелости получают только те выпускники, чьи годовые оценки по изучаемому предмету не ниже четырех баллов.

Желающие получить аттестат зрелости должны сдать два выпускных экзамена: обязательный выпускной экзамен по литовскому языку и литературе и другому выбранному предмету, или выполнить задание на аттестат зрелости.

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