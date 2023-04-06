В этом году в общей сложности 12,1 тыс. выпускников, зарегистрировавшихся на государственный выпускной экзамен по математике, прошли подготовленное НАО тестирование для самопроверки уровня подготовки по математике. В среднем они набрали 9,5 балла из 22 возможных. В прошлом году учащиеся набрали в среднем 7,5 баллов из такого же количества возможных.

Статьи по теме: В литовских школах грядут перемены, начнется обновление программ

Тестовые задания для самопроверки соответствовали пропорциям экзаменационной программы по курсам обучения, тематике обучения, проверяемым способностям и сферам деятельности. Они оценивались автоматически.

По данным НАО, десятиклассники также охотно проверили свои знания и способности по математике: в этом году впервые было проведено предварительное тестирование ПУОП по математике, в котором приняли участие 23,3 тыс. учащихся. Средний результат учащихся составил 16,7 балла из 45 возможных.

У десятиклассников была возможность ответить на вопросы, касающиеся сложности тестирования и дать ему оценку. Более 50 проц. учащихся заявили, что тестирование было для них сложным, около 37 проц. – средней сложности.

НАО напоминает, что государственный выпускной экзамен по математике пройдет 14 июня, а ПУОП стартует 15 мая.