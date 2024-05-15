Выпроводивший из заповедника журналистов предприниматель арендует дворец по цене намного ниже рыночной

Эксперт в сфере недвижимости Раса Паварене сказала Delfi, что, по ее мнению, Пучинскас платит за аренду помещений слишком небольшую сумму. Такого же мнения придерживается и депутат Агне Ширинскене. Пучинскас утверждает, что он немало средств инвестировал в обновление помещений.
Здание Веркяйского поместья принадлежит Центру исследования природы на ул. Жалюю яжеру, в Вильнюсе. Вяркяйский архитектурный ансамбль отличается своей уникальностью. Это один из самых ценных архитектурных ансамблей эпохи классицизма в Литве. В комплексе уцелело 15 зданий. Поместье в XVIII в. построил вильнюсский епископ Игнотас Масальскис по проектам Лауринаса Гуцявичюса и Мартинаса Кнакфуса.
Центр исследования природы этими постройками не пользуется. Их используют другие организации, арендующие помещения. Часть здания (481,14 кв. м, площадь всего здания 1993,49 кв. м ) на ул. Жалюю яжеру, 49, арендует ЗАО Gero serviso garantija, которому принадлежит ресторан Verkiai. Глава и акционер этой компании - Пучинскас.
Итак, ресторан Verkiai арендует 481,14 кв. м здания. По данным Центра исследования природы, стоимость аренды - 1180 евро в месяц (меньше 2,5 евро за кв. м).
Пучинскас на сайте ресторана пишет, что ресторан находится в историческом здании с особой аурой, поэтому здесь особенно удачно проходят разные праздники.
"Мы предлагаем дополнительные развлечения, такие как открытие шампанского мечом и экскурсии по дворцовому комплексу. Мы организуем праздники уже 17 лет с 2006 г., поэтому знаем, чего желают наши заказчики, у нас есть и банкеты со всем пакетом услуг, блюда и напитки по программе "все включено", – сказано на сайте ресторана.
Сообщается, что ресторан может принять от 10 до 1000 гостей. На сайте акцентируются свадебные банкеты, частные вечеринки и бизнес-встречи.
Центр исследования природы указал, что сдал помещения в аренду на конкурсной основе до 30 сентября 2025 г. Арендная плата составляет 1180 евро в месяц. Договор об аренде центр прислать отказался, поскольку в нем содержится информация о компании, которую не могут разглашать. В последний раз арендную плату пересмотрели в 2015 году.
На вопрос, отвечает ли стоимость аренды ситуации на рынке, центр ответил коротко: "Это вопрос к экспертам".
Центр также указал, что по действующим законам, арендатор без письменного разрешения владельца помещений не имеет права проводить в них ремонт, если он связан с реконструкцией здания или капитальным ремонтом.
Эксперт Паварене сказала, что стоимость аренды такого помещения должна быть намного больше.
"Сейчас в Вильнюсе стоимость аренды коммерческих помещений для склада в Киртимай (самая дешевая зона) составляет 6–8 евро за кв. м. Веркяйское поместье - уникальное историческое здание, поэтому точную цену установить трудно, но если объективно оценить местоположение здания, удобство сообщения, архитектуру, то за 481 кв. м цена должна быть от 7000 евро до 12 000 евро в месяц. Аренда такого помещения на один вечер или сутки стоит около 5000 евро, а в праздники и на свадьбы - еще выше", – сказала Паварене.
Она привела конкретный пример. "Помещение в Шнипишкес для заведения общепита в изношенном здании можно арендовать за 18 евро за кв. м, в более новом - 23 евро за кв. м", – сказала специалист.
Ширинскене обратилась к ВРИО министра науки и образования Монике Навицкене и в Центр исследования природы и попросила ответить на 7 вопросов:
1. Почему здание сдает в аренду Центр исследования природы, почему его не передали Имущественному банку?
2. Кто и когда принял решение об аренде?
3. Что Центр исследования природы намерен делать с помещениями после окончания срока действия договора об аренде?
4. Сколько участников было в конкурсе на аренду помещений, кроме Gero serviso garantija?
5. Как потенциальных арендаторов информировали о конкурсе на аренду?
6. По каким критериям выбирали победителя конкурса?
7. Есть ли в договоре с арендатором пункты, касающиеся сохранения объекта культурного наследия и возмещения ущерба, если имущество пострадает или будет уничтожено?
По словам Ширинскене, стоимость аренды поражает. Она также поднимает вопрос прозрачности процедуры выбора арендатора.
Свою позицию изложил и владелец ресторана Verkiai Пучинскас.
"Первый договор об аренде был заключен в 2005 г. Потом он был продлен в 2015 и 2020 г. Договор действует до 2025 г. В 2005 г., когда ЗАО Gero serviso garantija победило в конкурсе, компания провела капитальный ремонт, инвестировав – 938 353,00 литов. Эти инвестиции никто компенсировать не будет", – сказал предприниматель.
Портал Delfi сообщал, что прежде Пучинскас был директором гостиниц Baltpark, а также работал в посольстве Литвы в России.
В Финансовых отчетах Gero serviso garantija сказано, что компания работает в убыток. В 2022 г. ее доходы составляли 120 000, убытки – 10 094 евро, в 2021 г. - 68 301 евро, а убытки – 474 евро.
По данным Rekvizitai.lt, в компании работают 5 человек. Средняя их зарплата - 696 евро "на бумаге". У компании есть автомобиль Honda Clarity.
В 2022 г. компания выиграла три конкурса, в 2023 г. – один.
Министерство науки, образования и спорта отмечает, что с ним стоимость аренды не согласовывалась. Министерство считает, что если у Центра исследования природы есть здания, которыми он не пользуется, он должен передать их Имущественному банку.
По данным министерства, в последний раз помещения ресторана ремонтировали в 2020 г. "Тогда прорвало трубу в стене, за ремонт заплатила страховая компания", – указали представители министерства.
Delfi сообщал, что в Турнишкес в ландшафтном заповеднике у Пучинскаса есть вилла, а рядом с ней - "захвачена" государственная земля.
Приехавшего к роскошному особняку депутата Кястутиса Масюлиса прогнали с государственной земли. Ситуацию решили разведать журналисты портала Delfi, которых владелец особняка также встретил недружелюбно, угрожал проблемами, вызвал охрану.