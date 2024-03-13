Выполнивший желание влогера мальчик 2 миллиона долларов не получит

После того как мальчику из Литвы удалось выполнить это, Mellstroy заявил, что 2 млн. платить не будет.

"Хочу предложить минимум 2 млн. долларов США за президента любой страны. Если президент любой страны, любой, п...й, главное, президент передаст мне привет, то, бл... минимум 2 млн. долларов", – объявил конкурс влогер.

"Поздравляю тебя с 11 марта", – сказал Науседа. Delfi узнал, что в начале марта Mellstroy обещал заплатить 2 млн.долларов человеку, который снимет на видео президента любой страны, передающего ему привет.

"Привет, друг, какое имя? А, Mellstroy. Ну, так поздравляю. С чем? С днем рождения или с 11 марта?", – спрашивает у мальчика президент. Ребенок говорит, что с 11 марта.

12 марта в социальных сетях появилось видео, на котором президент Литвы Гитанас Науседа по просьбе ребенка поздравляет беларусского влогера Mellstroy. Этот влогер прославился не самыми хорошими делами, он был осужден за избиение женщины во время прямой трансляции.

"Я не этого ждал. Конечно, это моя проблема, что я нормально не объяснил правила. Могу передать 100 000-150 000 долларов? За 2 зеленых лимона я ждал более качественного поздравления", – заявил он.

После того как появилась эта информация влогер с раздражением обратился к своим подписчикам.

"Я не отказываюсь платить. Просто сижу и думаю. Есть такой вариант – узнать, кто этот мелкий, связаться с его родителями, поехать к ним или они ко мне, тогда я им передам", – сказал он.

На вопрос Delfi об этом случае пресс-служба президента указала, что во время всех мероприятий президент в неформальной обстановке общается с жителями, нередко с детьми.