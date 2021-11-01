Выплаты за вакцинацию не привлекли литовских пенсионеров

"Сейчас и 100 евро не побудили людей старшего возраста прививаться: они все равно медлят и думают, что им это не нужно", – сказала она.

По словам Гудлявичене, люди повторяют свои аргументы: они никуда не ходят, ни с кем не встречаются, поэтому опасности нет, кроме того, они боятся побочных действий.

Она сказала, что точных данных у нее нет, но семейные врачи говорят, что из "нескольких сотен приглашенных приходят всего несколько человек".

"Всего несколько процентов приходит", – сказала Гудлявичене.

Между тем, вакцинация третьей дозой проходит в нормальном режиме, тут пенсионеров уговаривать не приходится.

"Мы не слышали, чтобы кто-то отказывался", - сказала она.

По словам Гудлявичене, вполне возможно, в будущем ежегодная вакцинация от коронавируса станет нормой для людей из группы риска – как сейчас вакцинация от гриппа.

Напомним, что 100 евро могут получить жители старше 75 лет, которые с сентября по 1 декабря 2021 г привьются от коронавируса в первый раз (обеими дозами) или до апреля 2022 г. привьются бустерной дозой.

Гудлявичене заметила, что последняя дата вакцинации первой дозой для получения этой компенсации в этом году - 8 ноября.

Однократную выплату пенсионеры получат в декабре или в апреле с пенсией.