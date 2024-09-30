2024.09.30 17:03

Выплаты „Содры“ в октябре: графики переводов

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Sodra
Sodra
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Пособия по уходу за детьми, по безработице, по болезни, пенсии выплачивают в разные дни. „Содра“ представила график перевода этих средств на октябрь.

Пособия по уходу за детьми выплатят с 15 октября, по безработице – 21 октября, на содержание детей – с 25 октября. Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.

„Sodros“ išmokų ir pensijų mokėjimo kalendorius 2024 m. spalio mėn.

Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 11 октября, на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 октября, на почте – 10–26 октября. Пенсионные аннуитеты выплатят с 25 октября.

Календарь выплат пенсий

„Содра“ обращает внимание на то, что каждый месяц пенсии платят в разные дни.

Те, кто получает пенсии на счета в банках, начнут получать переводы с 9 до 18 октября, в зависимости от того, в каком банке у них счет.

Люди, получающие пенсии на „Литовской почте“, смогут взять деньги с 10 до 26 октября.

На дом пенсии будут носить с 10 октября.

„Sodros“ išmokų ir pensijų mokėjimo kalendorius 2024 m. spalio mėn.

Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают:

  • Swedbank – 10, 11 и 12 октября,

  • банк Šiaulių bankas: жители Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов - 9 октября, Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского, Утенского регионов - 10 октября, а Мариямпольского, Шилальского и Паневежского - 11 октября,

  • Luminor Bank (ранее DnB): жители Вильнюсского, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Шяляйского регионов - 9 октября,

  • Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского – 10 октября, Паневежского, Утенского – 11 октября,

  • SEB: жители Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов - 9 октября, Кауансского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Утенского – 10 октября,

  • банк Urbo bankas, Citadele, Luminor Bank (ранее Nordea) irи другие кредитные ведомства – 10 октября,

  • на почте пенсии выплачивают с 10 по 26 октября.

Во второй половине месяца пенсии получают тем, кому впервые назначили пенсию после 29 февраля 2012 г. „Содра“ указала, что эти получатели и тем, кто в декабре 2011 г. или в сентябре 2012 г. получал пенсии 27-28 числа, надо учитывать:

в Вильнюсском регионе таким людям пенсии будут платить с 16 октября, в Каунасском, Алитусском, Мариямпольском – 17 октября, в Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском, Мажейкском, Шилальском, Утенском – 18 октября.

„Sodros“ išmokų ir pensijų mokėjimo kalendorius 2024 m. spalio mėn.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии