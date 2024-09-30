Выплаты „Содры“ в октябре: графики переводов

Пособия по уходу за детьми выплатят с 15 октября, по безработице – 21 октября, на содержание детей – с 25 октября. Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 11 октября, на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 октября, на почте – 10–26 октября. Пенсионные аннуитеты выплатят с 25 октября.
Календарь выплат пенсий
„Содра“ обращает внимание на то, что каждый месяц пенсии платят в разные дни.
Те, кто получает пенсии на счета в банках, начнут получать переводы с 9 до 18 октября, в зависимости от того, в каком банке у них счет.
Люди, получающие пенсии на „Литовской почте“, смогут взять деньги с 10 до 26 октября.
На дом пенсии будут носить с 10 октября.
Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают:
Swedbank – 10, 11 и 12 октября,
банк Šiaulių bankas: жители Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов - 9 октября, Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского, Утенского регионов - 10 октября, а Мариямпольского, Шилальского и Паневежского - 11 октября,
Luminor Bank (ранее DnB): жители Вильнюсского, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Шяляйского регионов - 9 октября,
Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского – 10 октября, Паневежского, Утенского – 11 октября,
SEB: жители Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов - 9 октября, Кауансского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Утенского – 10 октября,
банк Urbo bankas, Citadele, Luminor Bank (ранее Nordea) irи другие кредитные ведомства – 10 октября,
на почте пенсии выплачивают с 10 по 26 октября.
Во второй половине месяца пенсии получают тем, кому впервые назначили пенсию после 29 февраля 2012 г. „Содра“ указала, что эти получатели и тем, кто в декабре 2011 г. или в сентябре 2012 г. получал пенсии 27-28 числа, надо учитывать:
в Вильнюсском регионе таким людям пенсии будут платить с 16 октября, в Каунасском, Алитусском, Мариямпольском – 17 октября, в Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском, Мажейкском, Шилальском, Утенском – 18 октября.